Riaprono le scuole in Lombardia: "Situazione migliorata, ma troppe cattedre vuote"

Nonostante il caldo ancora soffochi la val Padana, la pausa estiva è finita. Martedì 12 settembre la campanella suona per 1,3 milioni di studenti lombardi tra scuole primarie e secondarie. Il continuo calo demografico del nostro Paese fa sentire il suo peso anche in quest’occasione. La Cisl Scuola stima una riduzione del 4-5% degli alunni rispetto al 2022.

Rimane anche il nodo docenti: sono 120mila gli insegnanti e professori in servizio, ma ancora 12mila cattedre rimangono scoperte. “ La situazione è leggermente migliorata rispetto a settembre dell’anno scorso ”, spiega all’Agi il sindacalista di Cisl Scuole Massimiliano Sambruna. “ Con i concorsi e le graduatorie siamo riusciti a coprire 9.800 posti ordinari e 10mila posizioni per gli insegnanti di sostegno ”. Il risultato, però, non è sufficiente a risolvere il problema delle cattedre vuote: sono ben 3mila solo a Milano.

Per ovviare a questo problema, entra in gioco l’esercito di supplenti: in Lombardia ne sono attualmente impiegati 27mila, di cui circa 8.700 solo nel capoluogo. “ La supplentite non è passata ”, è il commento di Sambruna. Un altro punto critico del sistema scolastico è evidenziato da Alessandro Dimi di Unione degli studenti Lombardia: “ Manca ancora la tutela per il benessere psicologico di studenti e studentesse. Chiediamo sportelli psicologici, una didattica alternativa che vada incontro ai bisogni degli studenti e l’introduzione delle carriere alias in tutte le scuole ”.