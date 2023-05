Rissa tra nordafricani in centro a Milano: 18enne accoltellato in Gae Aulenti

Ascolta ora: "Rissa tra nordafricani in centro a Milano: 18enne accoltellato in Gae Aulenti"

Milano come Gotham City o come Sin City? Ormai ogni paragone tra la città amministrata da Beppe Sala e i più cruenti e violenti esempi cinematografici sembra essere addirittura troppo blando. Non passa giorno in cui le cronache non raccontino di stupri, accoltellamenti, risse o rapine violente, che spesso, o quasi sempre, avvengono per mano di immigrati irregolari o, comunque, stranieri. Ed è tutto talmente costante da causare una sorta di effetto anestetico, capace di attenuare qualunque indignazione e stupore anche davanti a fatti di estrema gravità. L'ultimo? Un accoltellamento in un pomeriggio di maggio nella centralissima piazza Gae Aulenti, in pieno giorno, a due passi da corso Como e dalla movida, in mezzo a famiglie e passanti.

Erano le 19.30 di sabato pomeriggio e Milano a quell'ora è nel pieno della sua vivacità formato famiglia. Piazza Gae Aulenti è diventata uno dei centri dello shopping e dello svago in città e a quell'ora, prima di cena, sono tanti quelli che la scelgono per una passeggiata. Tuttavia, ieri proprio qui si è consumato un accoltellamento ai danni di un 18enne egiziano da parte di due coetanei, anche loro nordafricani. Si tratta, infatti, di altri due giovanissimi di origine nordafricana, che prima con i pugni e poi agevolandosi con bottiglie rotte e un coltello hanno ridotto in fin di vita l'altro ragazzo.

Traportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dopo i primi accertamenti i medici lo hanno stabilizzato e ora l'egiziano non sarebbe in pericolo di vita, anche se le sue condizioni restano gravi. Sono tantissimi i testimoni che hanno assistito alla scena, tra passati e un altro gruppo di ragazzi, che probabilmente era assieme ai due aggressori. I carabinieri della compagnia Duomo che sono intervenuti dopo la ricezione dell'allarme sono arrivati pochi minuti dopo, rinvenendo rapidamente il coltello utilizzato per compiere l'aggressione ma ora è iniziata la caccia ai due ragazzi. Oltre as ascoltare le testimonianze di chi ha assistito all'assalto violento, i militari stanno scandagliando le telecamere di videosorveglianza della zona per riuscire a individuare e identificare i due ragazzi autori del ferimento.