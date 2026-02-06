Roma, picchia e accoltella la compagna: arrestato 54enne per tentato omicidio

Ha rischiato di morire la donna di 50 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata picchiata e accoltellata dal compagno, un 54enne romano, al culmine di un litigio avvenuto nell’abitazione della coppia, in via Maggi a Roma, nel quartiere Prenestino. L’uomo, dopo essersi allontanato dalla zona, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato per tentato omicidio. La 50enne ha riportato fratture multiple, ma non è in pericolo di vita.

La violenta aggressione

L’allarme al 112 è scattato attorno alle ore 18 di giovedì 5 febbraio. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, il 54enne, in stato di ebbrezza, avrebbe dapprima colpito la compagna con pugni e poi con un coltello. Giunti sul luogo della segnalazione, i carabinieri della stazione di Torpignattara hanno trovato la donna distesa a terra, con ferite evidenti sul corpo e al volto. Una scena drammatica. I militari hanno allertato immediatamente i soccorsi e la donna è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Una corsa contro il tempo che, per fortuna, ha evitato il peggio.

Il marito arrestato per tentato omicidio

Subito dopo aver picchiato e accoltellato la compagna, il 54enne si è dileguato. I carabinieri lo hanno poi rintracciato e arrestato per tentato omicidio nel pronto soccorso dove era stato trasportato dal 118, allertato da lui stesso a seguito di un malore dovuto all’abuso di alcol. Non appena sarà dimesso dall’ospedale, l’indagato verrà portato in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo davanti al gip.

Come sta la donna ferita

Quanto alle indagini, i militari della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di Roma hanno ritrovato il coltello e altri oggetti che il 54enne potrebbe aver utilizzato per colpire la compagna. Sono stati sequestrati anche i vestiti, ancora intrisi di sangue, che l’uomo verosimilmente indossava al momento dell’aggressione. Circa le condizioni di salute della vittima, non è in pericolo di vita.

È rimasta in osservazione in ospedale con una prognosi di 40 giorni per fratture multiple al volto e ferite lacero contuse da arma bianca. Sulla vicenda sono in corso ulteriori accertamenti e verifiche da parte degli investigatori.