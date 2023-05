Roma, turista rapinata e palpeggiata a Termini: arrestato 28enne ivoriano

È durata dieci giorni la fuga dell’uomo che, alla stazione Termini di Roma, la mattina del 23 aprile scorso, ha derubato, palpeggiato e malmenato una turista spagnola di 20 anni. I poliziotti del commissariato Viminale hanno fermato un 28enne ivoriano che aveva aggredito e tentato di abusare della giovane donna, la quale aveva cercato di resistere in ogni modo per non essere rapinata. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto del migrante disponendone la custodia cautelare in carcere.

L’indagine

L’episodio risale a meno di due settimane fa e si è svolto in una delle strade che costeggiano la stazione ferroviaria Termini. Gli investigatori del commissariato Viminale, cui erano state affidate le indagini, hanno scandagliato tutte le telecamere della zona fino a individuare un sospettato, tra l'altro a loro già noto. Agli agenti è bastato poco per rintracciare il 28enne che la sera del 28 aprile è stato sorpreso mentre bivaccava in piazza dei Cinquecento.

L'ivoriano ha cercato di depistare i poliziotti dichiarandosi "senza fissa dimora" ma gli stessi agenti hanno individuato una stanza di un B&B dove il ragazzo custodiva ancora gli abiti indossati al momento del reato e che mostrava anche in alcuni scatti da lui stesso postati su un suo profilo social. A quel punto è scattato il fermo, cui è seguita la richiesta della procura di convalidare il provvedimento. Il gip ha così firmato la custodia cautelare in carcere.

La vicenda

La 20enne spagnola, lo scorso 23 aprile, si trovava in via Marsala, nelle vicinanze della stazione quando è stata aggredita dallo straniero. Alle forze dell’ordine ha raccontato che era stata colpita alle spalle. L’uomo, prima di sottrarle la borsa e il telefonino, l’ha palpeggiata tenendole la testa ferma sull’asfalto. Poi si è dato alla fuga. La ragazza non è riuscita a fornire informazioni utili ai poliziotti, dato che l’ivoriano aveva il volto coperto, ma le telecamere di videosorveglianza hanno permesso agli agenti di risalire all’identità dell’aggressore.