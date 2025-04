Ruba gadget nerazzurro da uovo di Pasqua. Il tifoso finisce in cella e si perde la partita

Ascolta ora 00:00 00:00

Era risentito il ladro, tifoso dell'Inter con tanto di maglietta e giubbotto nerazzurri addosso. E non certo per aver appena rubato dagli espositori di un supermercato proprio uno zainetto del club nerazzurro abbinato come gadget in regalo a un uovo di Pasqua prodotto da una nota marca di dolciumi. Ma piuttosto perché i suoi piani per la giornata erano stati intralciati dalla polizia che lo aveva appena arrestato per quel furto. «Dovevo andare allo stadio, per il ritorno dei quarti di finale di Champions tra Inter e Bayern Monaco» ha detto agli agenti delle «Volanti» della questura che mercoledì lo hanno arrestato intorno alle 17.30 nel «Carrefour» di viale Bezzi, in zona De Angeli.

A chiamarli è stata una guardia giurata dopo che alcuni dipendenti avevano segnalato quel pregiudicato 47enne - riconoscendolo anche come autore di altri furti in passato - mentre dopo aver tagliato con le forbici la sacca nerazzurra dall'uovo, cercava di allontanarsi. Il ladro si è ribellato con violenza al vigilantes, colpendolo alla testa e procurandogli una ferita. Mentre lui finiva a San Vittore, l'Inter vinceva e andava in semifinale.