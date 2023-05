Pordenone, vandali distruggono le statuette della Madonna. Il sindaco: "Inaccettabile"

Ignoti hanno rubato e vandalizzato le statue della Madonna collocate in alcune vie del paese, distruggendone diverse e lasciandone i cocci lungo la strada. A denunciare quanto successo a San Giorgio della Richinvelda, una realtà comunale di poche migliaia di abitanti situata in provincia di Pordenone, è stato il sindaco Michele Leon. E in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il primo cittadino non ha nascosto rabbia e delusione per l'accaduto, anticipando la volontà di rivolgersi alle forze dell'ordine al fine di individuare al più presto i responsabili. "Vandalismo grave e vergognoso nella frazione di Aurava. Sono state rubate, saccheggiate e distrutte le Madonnine - le sue parole - un gesto inaccettabile e ingiustificabile, che danneggia non solo un simbolo importante per la comunità, ma anche la morale e l'etica di tutti noi".

Stando alle prime ricostruzioni, i fatti risalgono alle scorse ore: qualcuno ha innanzitutto sottratto le statuette della Madonna dalle lunette e dalle edicole votive del posto, approfittando dell'assenza di testimoni. E alcune di queste statue sono successivamente state rinvenute in frantumi a decine di metri di distanza da dove si trovavano abitualmente, distrutte dopo esser state presumibilmente gettate a terra con forza. Un avvenimento che ha peraltro lasciato perplessi e sgomenti i residenti, i quali stanno interrogandosi ancora adesso sulle ragioni alla base di quest'atto vandalico dal sapore blasfemo. E il sindaco non ha fatto eccezione. "È importante che la comunità si unisca per condannare fermamente questo comportamento e per lavorare insieme per proteggere e preservare la nostra eredità culturale e religiosa - ha proseguito Leon nella nota - tuttavia è anche importante non farsi guidare dall'ira e dalla vendetta si deve cercare di capire le ragioni che possono aver spinto l'autore o gli autori di questo gesto. Ciò non giustifica il vandalismo, ma potrebbe aiutare a prevenire futuri episodi simili".