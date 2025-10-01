Salone Franchising, il retail cresce tra business e formazione

Le prospettive di business nel mondo dell’affiliazione commerciale in primo piano al Salone Franchising Milano che apre questo giovedì fino a sabato 4 ottobre all’Allianz MiCo organizzato da Fiera Milano con Eurospin main partner, che offre opportunità concrete di crescita agli aspiranti imprenditori, ma anche a quei professionisti che hanno un’attività già avviata e vogliono svilupparla. Oltre 120 le insegne presenti al Salone, affiancate da incontri e workshop, forniscono infatti una chiave di lettura autorevole sul mondo del franchising. Realizzati in collaborazione con Retail Hub, tech company verticale sul retail che fa scouting e advisory d’innovazione, anche i momenti formativi caratterizzeranno l’appuntamento in fiera per fornire strumenti concreti e isubito applicabili e saranno uno strumento imprescindibile per operare nel mondo del franchising da protagonisti.

“Grazie alla presenza di oltre 120 insegne, 30 incontri formativi a cui parteciperanno più di 80 relatori, Salone Franchising Milano incoraggia con forza il networking e la condivisione di conoscenze, strategie e valori – spiega Francesca Cavallo, Head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano –. Per operare in un settore come quello del franchising è infatti fondamentale condividere esperienze e valorizzare i talenti, costruendo una rete di relazioni solida, basata su fiducia, competenze e voglia di innovare. Per questo, il valore aggiunto della manifestazione è il confronto: gli espositori condivideranno infatti la propria esperienza e si apriranno a un dialogo costruttivo per mettere in circolo visioni e strumenti per accompagnare i nuovi affiliati e crescere insieme a loro, affrontando con spirito innovativo le sfide del mercato di domani”.

FENOMENO IN CRESCITA IN ITALIA

Secondo gli ultimi dati di Assofranchising, nonostante un contesto economico globale complicato, il franchising in Italia registra una crescita costante con una notevole capacità di adattamento e resilienza. Il comparto rappresenta l’1,8% del valore aggiunto nazionale, rafforzando il suo ruolo strategico nel tessuto economico del Paese e consolida il suo trend chiudendo il 2024 con un giro d’affari di 35,8 miliardi di euro (+5,4% rispetto al 2023). Nel 2024 si registra un incremento del 2,2% nel numero di punti vendita in franchising, che raggiungono quota 67.275 unità, accompagnato da un aumento dell’occupazione con 293.791 addetti (+2,1% rispetto al 2023). Segnale positivo anche dal numero delle reti attive, che invertendo il trend negativo degli anni precedenti, tornano a crescere: 931 insegne operative (+0,2%). Le proiezioni per il 2025 confermano la fiducia nel comparto: si prevede una crescita complessiva del fatturato del 3,9%, a testimonianza della dinamicità e della capacità di innovazione che caratterizzano il franchising italiano.

LE INSEGNE FRA QUALITÀ, FLESSIBILITÀ E INNOVAZIONE

Tra i settori rappresentati, il food & beverage si distingue come uno dei più dinamici, con format diversificati che incontrano i gusti di un pubblico sempre più esigente e attento alle nuove tendenze e brand di prestigio come Burger King, Mc Donald’s, Old Wild West, La Piadineria e Alice Pizza, solo per citarne alcuni. L’evento offre inoltre una panoramica completa su comparti strategici: sarà presente la Gdo, rappresentata, tra gli altri, da realtà come Eurospin, Unes, Migross e Crai; il fashion & beauty con L’Erbolario e Naturhouse; anche il fitness avrà un particolare rilievo grazie alla partecipazione di gradi realtà come Anytime Fitness e Fit&Go. Anche il mondo dei servizi e del commercio specializzato sarà ampiamente rappresentato da Kipoint, Kids & us, Isola dei Tesori, Città del Sole, Taffo – Funeral Services solo per citarne alcuni. Grazie a tutti i brand che animeranno le giornate di fiera, il Salone sarà una occasione unica per investitori, aspiranti imprenditori e professionisti di entrare in contatto diretto con le aziende, esplorare nuovi format e cogliere spunti concreti per sviluppare la propria attività.

EVENTI TRA FORMAZIONE, ACCESSIBILITÀ, AUTOIMPIEGO

Da non perdere il palinsesto di appuntamenti basato sui tre principi fondamentali: formazione, strumento essenziale per gli imprenditori che desiderano accedere e crescere nel mondo del franchising; accesso al credito, leva imprescindibile per rendere sostenibile il modello imprenditoriale; autoimpiego, caratteristica peculiare dell’affiliazione commerciale, che consente a chi desidera investire in se stesso di entrare da subito in un mercato ricco di opportunità. L’agenda degli incontri dedica ciascuna delle giornate di fiera a uno dei tre temi chiave, offrendo il punto di partenza per esplorare le grandi trasformazioni che stanno ridefinendo il franchising e il retail: crescita e strategie di sviluppo, evoluzione dei format, customer experience, location strategy e internazionalizzazione. Al Main Stage troveranno spazio anche temi trasversali come sostenibilità, digitalizzazione e intelligenza artificiale, accompagnati da momenti di confronto e storie di successo raccontate dai protagonisti del settore.

FORMAZIONE CON UNIVERSITÀ, ASSOCIAZIONI, FRANCHISOR

Salone Franchising Milano è anche piattaforma formativa completa, capace di raccontare e mettere a confronto i diversi attori che contribuiscono alla crescita del settore. L’Università degli Studi di Milano Bicocca e la Luiss Business School presentano percorsi e master dedicati a creare nuove professionalità, sempre più richieste dal mercato e centrali per gestire reti complesse e scenari in rapida evoluzione. Le associazioni di categoria – Assofranchising, Confimprese e Federfranchising – portano la propria esperienza nell’accompagnare le imprese, fornendo consulenze, strumenti normativi e linee guida per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide dell’affiliazione commerciale. A questo si aggiunge il contributo sempre più strutturato dei franchisor, che negli ultimi anni hanno investito nella creazione di academy interne per trasferire competenze operative e gestionali immediatamente utilizzabili dai franchisee, e accompagnare i nuovi affiliati nel loro ingresso e nella loro crescita all’interno della rete. La Franchising Agorà che offrirà invece una panoramica completa delle opportunità offerte dai franchisor, attraverso il dialogo con i rappresentanti delle più importanti insegne presenti. Con una formula immediata e una suddivisione chiara per merceologia e budget disponibile, questi incontri puntano a dare informazioni concrete chi vuole avviare un’attività in franchising. Nuove opportunità di informazione si aggiungonon grazie al format Caffè Franchising: brevi incontri informali organizzati e ospitati allo stand di YouBusiness Network e Grenke (D51), in collaborazione con Assofranchising e Salone Franchising Milano. In soli 30 minuti e con un limite di 10 partecipanti, i tre appuntamenti (2 e 3 ottobre, ore 14.

30 e 4 ottobre, ore 12) offrono l’occasione di confronto diretto tra aspiranti imprenditori, franchisee e multi-franchisee di successo, con la possibilità di porre domande a franchisor e professionisti esperti.

Programma del Main Stage su https://www.salonefranchisingmilano.com/evento/edizione-2025/palinsesto.html

Programma della Franchising Agorà https://www.salonefranchisingmilano.com/evento/edizione-2025/franchising-agora.html

Tutte le informazioni per partecipare alla manifestazione su https://www.salonefranchisingmilano.com/