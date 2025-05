Salute mentale, psicologi "in piazza" per colloqui gratis

Ascolta ora 00:00 00:00

Sperimentare in libertà il funzionamento e l'efficacia della psicoterapia: in occasione del mese della salute mentale, fino al 30 maggio, la piattaforma digitale «feel-better.it» porta i suoi terapeuti nelle principali piazze di Milano. Oltre 100 psicologi, per 15 giorni consecutivi, saranno a disposizione della cittadinanza per svolgere, nel pieno rispetto della privacy, un primo colloquio online completamente gratuito.

L'appuntamento è in Largo la Foppa dove, ogni giorno dalle 10 alle 19, si troveranno i villaggi della salute mentale. Nelle capsule insonorizzate, dei «confessionali 4.0», sarà possibile usufruire di oltre 2000 sessioni gratuite di psicoterapia, grazie ai laptop a disposizione. Per chi desidera proseguire, «Feel-better.it» garantisce anche un secondo colloquio gratuito. Nei villaggi, saranno presenti anche i «FeelBetter Angels», professionisti qualificati che assisteranno chiunque necessiti di informazioni.

L'iniziativa punta a sensibilizzare sull'importanza della salute mentale e abbattere lo stigma che ancora oggi colpisce coloro che decidono di intraprendere un percorso psicologico.

«Dichiarare di andare dallo psicologo è ancora oggi un tabù - commenta Mauro Orso, CEO e fondatore di Feel-better.it(nella foto) -: abbiamo scelto di scendere nelle piazze per contribuire alla rimozione di quelle barriere culturali che frenano ancora oggi tantissimi italiani dal rivolgersi a un terapeuta».