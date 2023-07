San Marino, 28enne morso dalla vipera che teneva in casa: la corsa in ospedale

È finito in ospedale un ragazzo di 28 anni morso al dito di una mano dal proprio serpente, una vipera africana. Il giovane è riuscito ad arrivare da solo in ospedale e a raccontare ai medici quanto gli era appena accaduto e ora si trova ricoverato in terapia intensiva.

La corsa in ospedale

L'episodio nel primo pomeriggio di domenica scorsa, nella Repubblica di San Marino. Il 28enne si stava occupando del suo serpente, un esemplare di Cerastes Cerastes, conosciuta anche come vipera nordafricana. Il rettile si trovava nella classica teca terrario in cui il suo proprietario l'aveva collocato, quando, probabilmente durante la somministrazione del cibo, è improvvisamente scattato, mordendo il ragazzo alla falange di una mano. Oltre al dolore del morso, anche il veleno, ragion per cui il giovane, consapevole del pericolo, si è precipitato al pronto soccorso del più vicino ospedale.

Giunto al nosocomio, il 28enne ha spiegato cosa era accaduto e da lì è scattata la corsa contro il tempo. La Cerastes Cerastes è una vipera che abita nei deserti dell'Africa settentrionale e dispone di un potente veleno, non mortale per l'uomo ma molto doloroso. Il personale dell'ospedale di San Marino si è subito mobilitato per trovare l'antidoto, contattando il Centro antiveleni di Pavia. In Italia, tuttavia, il siero non era disponibile ed è stato inviato dalla farmacia della Facoltà di medicina dell'università di Ginevra (Svizzera). Sono stati i volontari della Croce rossa a raggiungere la facoltà svizzera e a tornare a San Marino con l'antidoto.

Assistito dal personale ospedaliero, il 28enne è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva, costantemente monitorato dai medici. A quanto pare non si trova in pericolo di vita.

La Cerastes Cerastes

La Cerastes Cerastes è una vipera che in natura vive nei deserti del Nordafrica, confondendosi nella sabbia. È un rettile corto e tozzo, con la testa a forma triangolare (caretteristica delle vipere) dotato però di due piccole corna sopra agli occhi. Il suo colore, giallo-bruno, lo aiuta a confondersi nella sabbia.

Solitamente caccia nelle ore notturne, nutrendosi di lucertole e piccoli roditori. Non è solita attaccare l'uomo e il suo veleno, per quanto doloroso, non è letale per l'essere umano, anche se non va sottovalutato. La Cerastes Cerastes non va confusa con la Vipera dal corno (Vipera ammodytes), presente invece nel nostro Paese, specialmente in Friuli Venezia Giulia, nel Bellunese e nel Bolzanino. La Vipera dal corno è, al contrario della "cugina" africana, uno dei rettili più pericolosi per l'uomo.