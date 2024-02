Sangue a Milano, 20enne accoltellato in zona San Siro: è gravissimo

Ancora violenza per le strade di Milano, dove da tempo è allarme sicurezza. Secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, nel corso della serata di oggi, mercoledì 7 febbraio, un giovane di soli 20 anni è stato accoltellato in zona San Siro, e ora si trova in ospedale in gravi condizioni. Un episodio che pone ancora una volta l'attenzione sulla situazione precaria del capoluogo meneghino, dove violenze, rapine e aggressioni sono oramai tristemente all'ordine del giorno.

Cosa è successo

Stando a quanto ricostruito sino ad ora, l'aggressione ai danni del 20enne si è verificata intorno alle 18.20, in via Giacinto Gigante, angolo Piazza Selinunte, in piena zona San Siro. La segnalazione è arrivata ai carabinieri della Stazione Porta Magenta, che si sono precipitati sul posto. Lì hanno trovato la vittima, un 20enne di nazionalità egiziana, con una profonda ferita al fianco sinistro.

A quanto pare il giovane era rimasto coinvolto in un furioso litigio con altri nordafricani, e nel corso della colluttazione qualcuno gli aveva inferto una coltellata. A raggiungere la zona anche gli operatori sanitari del 118, che sono arrivati a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Dopo aver stabilizzato il ragazzo sul posto, lo hanno caricato in ambulanza e poi trasferito, come disposto dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano, dove ha ricevuto assistenza. Stando alle ultime informazioni pervenute, il 20enne si trova ora ricoverato e le sue condizioni sono gravi. Il personale sanitario ha però fatto sapere che, malgrado lo stato precario, il giovane non starebbe rischiando la vita.

Le indagini

I carabinieri stanno cercando di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda, così da risalire alle ragioni della lite e all'identità del responsabile. Al momento, infatti, non è noto il nome di chi ha estratto e usato il coltello. I militari hanno provveduto ad ascoltare i testimoni presenti, che hanno fornito la loro versione dei fatti. Le indagini, dunque, sono in corso e la speranza è quella di riuscire ad ascoltare il racconto del 20enne quanto prima.

Ancora violenza a Milano

Questo è soltanto l'ultimo di una lunga serie di episodi violenti che si sono verificati nel capoluogo meneghino. Nel corso della giornata i ieri, ad esempio, un ragazzino di 16 anni di Pieve Emanuele è stato accoltellato da un giovane di 18 anni che lo aveva atteso fuori dalla scuola per aggredirlo. Il minorenne è stato ferito alla gamba.