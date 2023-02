La pizza dei record: oltre mille euro per mangiarla

La pizza è un piatto che soddisfa tutti i palati, anche quelli più raffinati. A Napoli questo alimento non è solo un semplice sfizio a cui è difficile resistere ma è un vero e proprio tesoro della tavola. Un capolavoro gastronomico da difendere.

Sono tanti i tipi di pizze che si possono assaporare. La più "semplice" è la "marinara". Semplice sì, ma tanto gustosa. Pochi euro bastano per comprarne una e soddisfare il palato. Ma nel mondo c’è chi ha deciso di trasformare questo alimento in un qualcosa di più sofisticato.

Nelle ultime ore sta facendo il giro dei social un video postato dal noto pizzaiolo partenopeo Vincenzo Capuano, campione del mondo di pizza napoletana sia in Italia che nefli Stati Uniti, che giunto a Dubai per partecipare a un evento internazionale ha colto l'occasione per provare un piatto decisamente particolare.

Capuano spiega che in un noto ristorante italiano della città emira viene proposta una pizza che costa oltre mille euro. "Forse la più cara al mondo" , afferma l’esperto. Quest’ultimo segue passo dopo passo tutta la preparazione raccontando, con un misto tra curiosità e trepidazione, il lavoro del suo collega. Nella fase iniziale i prodotti usati sono in linea con quelli tradizionali. Acqua e farina sono indispensabili per creare la pietanza.

Il disco di pasta viene, poi, condito con fiord di latte e stracciata di bufale. Nulla di particolarmente stravagante. Ma allora perché il prezzo è così alto? Il mistero viene chiarito dopo qualche altro passaggio.

Sulla pizza vengono poi messi tre tipi di caviale mentre al centro viene posta una tartara di gambero rosso di Mazara. Tanto. Eppure non è tutto. Perché la sorpresa, se così si può dire, arriva alla fine. Il piatto viene arricchito, è proprio il caso di dirlo, con tre fogli d'oro 24 carati commestibili.