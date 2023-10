Sassaiola e minacce: Brumotti aggredito due volte dai pusher

Nel mirino dei pusher ancora una volta. Anzi, due volte. Vittorio Brumotti è stato nuovamente aggredito a Milano mentre realizzava un servizio televisivo per denunciare lo spaccio di droga in città. Stavolta, però, il biker e inviato di Striscia la Notizia è stato vittima di una doppia violenza nel corso della stessa giornata. Secondo quanto si apprende, prima il giovane è stato bersagliato da una sassaiola e minacciato con dei cocci di bottiglia, poi - in un secondo momento - è stato minacciato da uno spacciatore.

Embrambi gli episodi sono avvenuti ieri, domenica 22 ottombre, mentre Brumotti stava girando un servizo nei dintorni del cosiddetto bosco della droga di Rogoredo, nella periferia sud-est di Milano. La prima aggressione è avvenuta intorno alle 14, mentre l'inviato del tg satirico di Canale5 stava riprendendo un presunto spacciatore in via Sant'Arialdo, strada nota per il giro di sostanze stupefacenti. Alcune persone gli hanno tirato pietre nel tentativo di allontanarlo dall'area che negli ultimi mesi è stata attenzionata per un ritorno dello spaccio a cielo aperto. Fortunatamente, la sassaiola non ha procurato ferite al giovane, che già in passato si era imbattuto in analoghe situazioni di pericolo.

Tre i protagonisti del concitato e violento episodio, un 58enne e un 35enne marocchini, con precedenti, e un 34enne russo, denunciati a vario titolo per spaccio e per porto di oggetti atti a offendere da una volante chiamata sul posto dalla produzione televisiva. Poi proseguendo nella sua attività di denuncia televisiva anti-spaccio, il biker ligure si è ritrovato in meno di ventiquattr'ore di un'altra situazione tutt'altro che tranquilla. Il secondo episodio di pericolo è accaduto intorno alle 19.30 in via Arquà, nella zona più multietnica di via Padova, dove uno spacciatore si è messo a litigare con Brumotti, arrivando a minacciarlo. All'arrivo degli agenti, l'uomo, un 26enne egiziano con precedenti, è stato arrestato perché trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e 90 di hashish.

Da anni, purtroppo, l'inviato di Striscia documenta la violenza con cui i pusher reagiscono di fronte al tentativo denunciare i loro illeciti. E questo accade in tutta Italia, sempre con le medesime modalità aggressive. Nei mesi scorsi, ad esempio, Brumotti era stato assalito a Pescara e prima ancora a Napoli, doveva aveva ricevuto esplicite minacce di morte. Nel 2021, una delle aggressioni più gravi al campione di bike trial, che era stato pestato a Foggia, riportando conseguentemente un trauma facciale e una prognosi di 30 giorni.