Roma, sblocca cantiere? Soldi al dirigente. La mossa di Gualtieri

A Roma la giunta comunale ha varato lo "sbloccacantieri": incentivi economici (soltanto ai dirigenti) per velocizzare il completamento delle opere incompiute. Nessun premio agli operai, soltanto più soldi per dirigenti e direttori dei lavori che riescono a finire i lavori senza ritardi.

Un calcio alla burocrazia

Nella Capitale la velocità in cui un cantiere viene completato si traduce in un guadagno maggiore. Proprio per questo motivo la giunta comunale del sindaco Dem Roberto Gualtieri ha approvato all’unanimità una delibera per premiare chi rispetta le date di consegna scritte nei contratti.

"L’attribuzione degli incentivi — questa la memoria di Giunta riportata da Repubblica — è finalizzata a promuovere l’efficace e la tempestiva gestione dei processi di programmazione, controllo, aggiudicazione e realizzazione delle opere o lavori, acquisizione di servizi e forniture, attraverso la valorizzazione delle professionalità interne all’amministrazione impiegate nelle attività".

Tanti impegni per Roma nei prossimi dieci anni

Con questa delibera Gualtieri corre ai ripari in vista del Giubileo del 2025 e del probabile Expo 2030. L’obiettivo è quello di sbloccare la burocrazia capitolina e di evitare i rallentamenti sulle strade di Roma, occupate da anni da cantieri ingombranti. Per l’imminente inizio dello "sbloccacantieri" l’amministrazione comunale ha deciso di creare un fondo ad hoc.

Chi lavora male avrà una penalità

Sembra che ci riuscirà a rispettare i tempi di consegna di un lavoro, sarà gratificato con delle risorse extra, invece le ditte che perdono più tempo subiranno delle penali. Più si perderà tempo a consegnare un lavoro più gli incentivi verranno ridotti. Con le buone o con le cattive il sindaco Gualtieri sta provando a far rientrare i lavori entro i tempi decisi.

Il triste trend negativo della Capitale

L’impegno del primo cittadino Dem di propone di invertire un trend negativo che Roma ha da troppo tempo. Il Comune - in altre parole - non riesce a spendere le somme che impegna.

A non tutti piace lo sbloccacantieri