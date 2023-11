La notte di Halloween, lo schianto all'alba e i morti in strada: incidente choc a Milano

All'alba di questa mattina, un violentissimo scontro in viale Forlanini a Milano ha macchiato di sangue la città. Il bilancio è gravissimo: al momento le vittime sono due e altre persone risultano essere ferite in modo grave. Questo viale a scorrimento veloce collega il centro della città con l'aeroporto di Milano Linate e per cause ancora da accertare i tre veicoli coinvolti si sono scontrati causando la tragedia. Una prima ricostruzione sommaria, che appare comunque realistica, vede l'incidente svilupparsi in due momenti: da prima, sembra che ci sia stato un tamponamento tra due auto e che una terza, che è sopraggiunta in un secondo momento, le avrebbe centrate in pieno.

Dalle informazioni che giungono ancora frammentate in merito all'incidente, pare che la terza vettura stesse rientrando da una festa di Halloween. Le due vittime, un ragazzo di 26 anni e uno di 24, viaggiavano a bordo della terza vettura, sopraggiunta successivamente, che avrebbe centrato in pieno le due vetture ferme sulla carreggiata. Tra i feriti ci sarebbe anche una bambina di 8 anni. Due feriti gravi sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Forlanini di Milano. Gli altri, invece, non desterebbero particolari preoccupazioni. Alcuni avrebbero anche rifiutato il trasporto in ospedale.

L'incidente si è verificato in direzione dell'aeroporto e le prime vetture coinvolte sono state una Volkswagen Golf e un'Opel Zafira, ognuna con tre persone a bordo, di cui una è una famiglia. Il tamponamento pare sia stato di lieve entità e gli occupanti non avrebbero riportato particolari conseguenze, tanto che sarebbero scesi autonomamente delle vetture quando il fumo ha iniziato a uscire dal cofano di una delle auto. Una circostanza che, alla luce di quanto avvenuto successivamente, può definirsi fortunata, in quanto la terza vettura, che sopraggiungeva a velocità sostenuta, ha colpito in pieno i veicoli. Due degli occupanti di quell'auto sono deceduti a causa dell'urto, uno sul colpo e l'altro durante il viaggio in ospedale.

A bordo di quell'auto, una Peugeot, ci sarebbero state altre 4 persone. La terza auto ha colpito anche le persone ferme a bordo strada, fortunatamente in maniera non particolarmente grave. Quando sono arrivati gli agenti per effettuare i rilievi, alcuni dei ragazzi a bordo del Peugeot si trovavano a bordo strada, in lacrime, ancora con gli abiti in maschera.