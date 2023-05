Scudetto, il coro delle suore tifose del Napoli

Il clima di gioiosa attesa per l’ormai imminente conquista dello scudetto che in queste settimane sta ammantando Napoli e provincia coinvolge praticamente tutti. Anche quelle persone che di solito seguono uno stile di vita decisamente sobrio.

Le Suore Francescane della Beata Velotti di Casoria hanno deciso di manifestare pubblicamente la propria felicità e il sostegno alla squadra azzurra che sta per raggiungere l’ambito obiettivo non con preghiere, in fondo è troppo rivolgersi a Dio per questioni calcistiche, bensì con un canto.

In un video postato sui social, le consacrate si sono esibite in un inaspettato ed allegro spettacolo musicale intonando "Sarò con te", una delle canzoni che nel corso degli ultimi anni è divenuto una sorta di inno della squadra. Un canto accompagnato con una chitarra, un tamburo e lo sventolio di bandiere azzurre. "Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore: Napoli torna campione", è il celebre ritornello intonato dalle suore appassionate di calcio. Che di sicuro, questa sera, seguiranno la partita Udinese-Napoli che potrebbe valere lo scudetto.

Agli azzurri, infatti, basta un pareggio per conquistare il titolo, il terzo della storia, atteso da 33 anni. La gara di questa sera sarà un secondo "match point" dopo quello sfumato a causa del pareggio interno con la Salernitana della scorsa domenica. Alle 21 scatterà il divieto di transito e circolazione veicolare nell'area del centro cittadino con l'istituzione di maxi isola pedonale che le autorità hanno ribattezzato, vista l’occasione, "zona azzurra": previsti posti di blocco dislocati nei varchi di accesso dell'area.

Il dispositivo resterà in vigore fino alle 2 e, comunque, fino a cessate esigenze. Sul fronte dei trasporti resteranno aperte fino alle 2 di notte la Linea 1 e la Linea 2 della metropolitana, le Funicolari Centrale e Montesanto. L’Eav ha predisposto un rafforzamento dei servizi ferroviari fino a mezzanotte sulle linee flegree Cumana e Circumflegrea, che collegano il centro di Napoli ai comuni dei Campi Flegrei, e Metro Piscinola-Aversa. Questo anche per garantire ai tifosi che si recheranno al “Maradona” di poter tornare a casa. Allo stadio, infatti, saranno posizionati 10 maxischermi a bordo del perimetro di gioco attraverso i quali i supporter azzurri, circa 50mila, potranno seguire la partita Udinese-Napoli. I tornelli del "Maradona" apriranno alle ore 18. Il ricavato della vendita dei biglietti, esauriti in poche ore, andrà in beneficenza.

L'ordinanza

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato un'ordinanza con la quale si dispone il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido a ridosso e all'interno dello stadio. Il divieto di vendita di bevande in vetro, con esclusione dei servizi al tavolo, sarà in vigore dalle 17.45 fino a due ore successive al termine dell'evento sportivo.

Oltre all'interno dello stadio, le aree interessate dal divieto sono: via Cinthia altezza via Terracina​, via Leopardi​,​ via A. Doria​, ​viale Augusto fino a piazza Italia​, ​via Giulio Cesare fino a piazza Itali​a, ​via Campegna​, ​via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri​,​ viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra ​d​'Oltremare​, ​l'intero piazzale Tecchio​,​largo Matteucci e Barsanti​,​ via Claudio​, ​via Marconi​, ​via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia​ e ​via Leopardi​,​ e l'​o​spedale San Paolo.