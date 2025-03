Segue e violenta una 14enne. L'orrore del 22enne a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Un ragazzo italiano di 22 anni residente a Milano è stato arrestato stamattina dalla polizia locale guidata dal comandante Gianluca Mirabelli. Il giovane, che ha problemi psichiatrici, ieri ha seguito una ragazza di 14 anni dopo averla puntata su un bus della linea 63. La ragazza è scesa, impaurita alla fermata ‘Muggiano’. Pure lui è sceso, quindi l’ha seguita e aggredita: l’ha buttata a terra e l’ha palpeggiata nelle parti intime. Anche grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza, i vigili lo hanno arrestato stamane.

Il ragazzo ha ammesso tutto subito davanti ai vigili. L’unità investigativa è quella del comando territoriale della Locale lo hanno interrogato, ma non è stato facile visto che i problemi del giovane sono molto seri. Il ragazzo indossava ancora gli abiti neri che aveva addosso venerdì quando ha seguito e assalito la ragazza. I ‘ghisa’ stanno anche controllando se il 22enne abbia dei precedenti ma al momento sembra non ce ne siano, almeno di specifici.

Erano le 16.30 quando è avvenuta l’aggressione in via Lucera. Per prevale come accade in fatti del genere la ragazzina è stata portata alla clinica Mangiagalli per essere visitata. Ora sta bene, è solo un po’ impaurita.