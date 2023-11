Cassino, giovani fanno sesso davanti alla chiesa. E i passanti li filmano

Un improvviso momento di passione, consumato appoggiati alla porta dell'oratorio di una chiesa per ripararsi dalle intemperie. È quel che ha colto due giovani nelle scorse ore, a Cassino. I due amanti sono stati immortalati da alcuni passanti in un video che, prima di essere rimosso, ha fatto il giro del web. E rischiano potenzialmente una denuncia, per un filmato che sta ancora facendo discutere fra i residenti della cittadina in provincia di Frosinone. Stando a quanto ricostruito, l'episodio in questione si è svolto nelle scorse ore in una zona centrale della realtà comunale laziale. Due giovani, incuranti della pioggia battente e della possibilità di essere sorpresi da altre persone, sono stati filmati durante un rapporto sessuale consumato in piedi, davanti al portone dell'oratorio della chiesa di Sant'Antonio.

Un atto che non è tuttavia passato inosservato e l'accaduto ha a quanto pare diviso in due la comunità: c'è chi ha minimizzato e chi ha invece condannato duramente l'atto, facendo presente come sia avvenuto all'aperto e a pochi metri da un edificio religioso. Per una discussione che promette di proseguire anche nelle prossime ore. "Del video di Piazza Diamare contesto il luogo in cui è avvenuto, non l'atto. Viva l'amore, sempre - ha commentato ad esempio il referente locale di Italexit, non risparmiando una critica ai due amanti ma prendendone al tempo stesso le difese - meglio due ragazzini che amoreggiano piuttosto di una rissa o di una siringa nel braccio". Non è la prima volta, stando se non altro a quanto riportato dalla stampa locale, che a Cassino si verifica un episodio simile. Ma si tratta della prima volta in cui viene ripreso con la fotocamera dello smartphone.

E c'è di più: gli amanti sarebbero stati ripresi anche dalle telecamere del circuito di videosorveglianza del Comune e potrebbero essere denunciati per atti osceni in luogo pubblico, dopo esser stati identificati. Secondo l'articolo 527 del Codice Penale, chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compia atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5mila a 30mila euro. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 a 309 euro. Un amplesso che potrebbe quindi costare caro, ai due giovani.