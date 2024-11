"Shot of Love" i ritratti dei cantanti di Lorenzo Chiesa a Malpensa

Ascolta ora 00:00 00:00

Si chiama “Shot of Love” la mostra del fotografo Renzo Chiesa che porta all’aeroporto di Malpensa i volti e i cantanti del calibro di Jimi Hendrix Adriano Celentano e Dalla, un nuovo appuntamento culturale che anima lo scalo e regala sorprese sempre nuove ai viaggiatori.

Una mostra particolare allestita in occasione della Milano Music Week per celebrare la musica attraverso una selezione di ritratti di un grande fotografo amante della musica che ha saputo regalarci con i suoi scatti alcune delle copertine più celebri della musica italiana.

La mostra di un grande maestro del ritratto come Chiesa è allestita in uno spazio ormai divenuto iconico per chi transita dallo nello

scalo intercontinentale gestito da Sea, lasituata nell’area della stazione ferroviaria deldavanti all’entrata dell'hotel Sheraton. L’accesso per il pubblico è libero.