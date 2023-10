Si filmano mentre fanno sesso in biblioteca e pubblicano il video: due giovani nei guai

Avrebbero consumato un rapporto sessuale in una biblioteca civica, riprendendosi e caricando successivamente il video su numerose piattaforme online. E il filmato, per quanto successivamente rimosso dagli stessi autori, starebbe ancora circolando su alcune chat private di Telegram e WhatsApp. Protagonisti della vicenda che arriva da Settimo Torinese (una realtà comunale dell'hinterland di Torino) sono a quanto sembra due giovani, sedicenti creatori di contenuti per adulti, che si farebbero chiamare "Mr & Mrs De Vil". Sulla base di quanto riporta la stampa piemontese, la coppia si sarebbe filmata mentre faceva sesso sulla terrazza esterna della Biblioteca Archimede. Un video di circa cinque minuti, nei quali i due si fingerebbero studenti intenti a ripassare fra i banchi dello spazio studio. Ad un certo punto, la ragazza inviterebbe il partner a seguirla sulla terrazza, dove si sarebbe concretizzato il rapporto.

Il filmato, girato a quanto pare circa un anno fa, era stato caricato secondo TorinoToday sia sull'ormai famigerata piattaforma online Only Fans (dove i "content creators" guadagnano in base al numero di utenti che visualizzano i contenuti di ogni tipo da loro caricati) che sul sito per adulti Pornhub, dove avrebbe fatto in tempo a totalizzare più di 50mila visualizzazioni. Un vero e proprio porno amatoriale che sarebbe tuttavia stato cancellato nei giorni scorsi praticamente da ogni piattaforma, dopo il clamore suscitato: il "caso" è scoppiato nelle scorse ore, quando qualche utente ha riconosciuto gli arredi della biblioteca. Per un episodio che ha creato non poco imbarazzo, in città. "Un atto gravissimo - il commento del sindaco Pd Elena Piastra - soprattutto per il fatto che quel filmato sia stato girato in un luogo pubblico, frequentato da tanti giovani".