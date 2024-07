Perugia, si spoglia e si lava in una fontana del '600: l'inciviltà del turista

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha di fatto utilizzato un'opera d'arte risalente al '600 come vasca da bagno. E pur essendo stato immortalato dalle telecamere, non è stato a quanto sembra possibile risalire alla sua identità. Protagonista della vicenda che arriva da Perugia è un turista (di origini straniere sembrerebbe, stando perlomeno alle testimonianze di alcuni presenti) che per trovare ristoro dal caldo asfissiante degli ultimi giorni non ha trovato di meglio che spogliarsi e bagnarsi nella Fonte Lomellina. Il tutto davanti ad altre persone, che avrebbero assistito attonite alla scena. Stando a quanto si apprende poi dalla scheda dell'Art Bonus, la fontana in questione venne costruita contemporaneamente al completamento della via Lomellina e fu fatta realizzare (nel 1682) dall'omonimo legato pontificio Lorenzo Lomellini, che governò la città tra il 1678 e il 1685. A rendere noto l'accaduto è stato il Comune di Perugia in una nota stampa.

" Vogliamo rassicurare la cittadinanza, i mecenati che tramite l’Art Bonus hanno restaurato la Fonte Lomellina, la famiglia Modena - si legge nel comunicato - il monumento non ha subito alcun danno. La Fonte è stata immediatamente ispezionata e non presenta danni strutturali né segni di vandalismo". Il "bagnante" è stato ripreso dalle telecamere del circuito di videosorveglianza della zona, ma non ha ancora un nome. "In mancanza di chiamate in tempo reale alla polizia locale da parte delle persone presenti sul posto, purtroppo, non è stato possibile risalire all'identità del soggetto coinvolto che, dopo essersi lavato e cambiato, è risalito in via Marzia in direzione piazza Italia" fa sapere l'ente . Sempre secondo quanto appurato tramite gli "occhi elettronici", si è trattato di "un turista, età 40-50 anni, provvisto di un grande zaino contenente indumenti, il quale, probabilmente a causa delle elevate temperature, ha scelto di rinfrescarsi all'interno della fonte" .

Oltre a ricordare "l'importanza di rispettare i monumenti storici della cttà, patrimonio di inestimabile valore culturale e artistico", il Comune ha fatto sapere che "continuerà a monitorare con attenzione le aree di rilevanza storica e artistica e ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare il patrimonio". Ma l'ex-assessore comunale di Fratelli d'Italia Clara Pastorelli, attuale consigliera d'opposizione, non ha risparmiato una "stoccata" alla nuova amministrazione Pd.

"Come si fa a permettere che avvenga questo nella città storica?

risulta all’evidenza urgente assegnare la delega alla sicurezza a qualcuno che, come necessario, si dedichi attivamente e quotidianamente, al controllo. La città lo chiede e pretende".

- ha scritto sulla propria pagina Facebook -