Si risveglia nuda sul tavolo, chiama i soccorsi, ma il locale è chiuso: giallo a Milano

Risveglio choc per una 31enne a Milano. La donna si è ritrovata completamente nuda, stesa su un tavolo all’interno di un ristorante chiuso e vuoto in via Angelo Poliziano, una traversa di corso Sempione. Ha chiamato il 112 attorno alle 5.14 usando il telefono fisso del ristorante e i carabinieri, una volta giunti sul posto, sono entrati nel locale spaccando una finestra. Al momento si sospetta la violenza sessuale. Non è stato possibile identificare il ristorante in cui la donna si è svegliata.

Ai militari la vittima ha raccontato di aver cenato nel ristorante assieme a una quarantina di amici ed ex colleghi, riunitisi per una festa di compleanno, e di avere ricordi fino all’una di notte. Dei momenti precedenti dice di ricordare tutto: l’arrivo alle 21.40, il luogo dove ha lasciato l’automobile e il fatto di aver assunto sostanze stupefacenti non meglio specificate. I carabinieri hanno avviato un’indagine per stupro e la donna è stata trasportata in codice verde alla clinica Mangiagalli, specializzata in questo genere di reati. Oltre agli esami per verificare l’abuso sessuale, in ospedale le verrà prelevato del sangue per stabilire il tipo di droghe di cui ha fatto uso. Al momento, non sono ancora noti gli esiti dei test clinici e la 31enne non ricorda di aver avuto rapporti. I vestiti della donna, sequestrati dai militari, sono stati trovati nel bagno assieme alla sua borsetta e al cellulare.

I carabinieri hanno convocato in mattinata il titolare del ristorante, per aprire il locale e acquisire le immagini delle telecamere. Gli inquirenti hanno chiesto al gestore anche informazioni riguardo all’orario di chiusura, per verificare come sia possibile che nessuno si sia accorto della presenza della donna quando è stata abbassata la serranda. Inoltre, i militari hanno iniziato a contattare le persone che si trovavano nel locale assieme alla donna durante la festa, in modo da ottenere delucidazioni utili a colmare i vuoti di memoria della 31enne.