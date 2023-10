Beppe Sala sindaco di Gotham City (anche se ha sempre negato che lo sia davvero)

Il sindaco Sala si è prestato come attore per un video piuttosto controverso rispetto alla sua posizione. Si tratta del lancio della reunion dei Club Dogo, un gruppo rap storico milanese, nel quale il sindaco di Milano Beppe Sala interpreta se stesso in una Milano tormentata dall'ombra del crimine che chiede aiuto ad un supereroe nella lotta contro i criminali. Il video è la copia di una scena della saga di Batman e la città in cui è ambientato è proprio Milano. La città è quindi Gotham City.





In primo luogo, l'augurio è che l'iniziativa portata avanti da Sala preveda uno scopo finale benefico, perché altrimenti la partecipazione del sindaco di una delle città più importanti d'Italia al video di un gruppo musicale privato sarebbe. Un sindaco si dovrebbe occupare di tutt'altro, sicuramente non dovrebbe prestarsi come attore in un video di un gruppo rap. Tuttavia, basta dare uno sguardo ai profili social di Sala per capire come non sia nuovo a queste uscite pubbliche e che questa è forse la ciliegina sulla torta. Forse verrebbe da chiedersi se sia più portato a fare il sindaco o l'influencer, viste le acque in cui sta navigando da qualche anno la sua città. I post social che hanno a lungo accompagnato i suoi canali, i podcast "Buongiorno milano" e le sue foto con i brand di auto e calzini arcobaleno, in bici o con il cagnolino sono diminuiti sempre di più lasciando spazio ad un'insolita fuga dai radar mentre i commenti negativi sul suo operato in città sono aumentati vertiginosamente, così come gli utenti bloccati dalla sua social media manager.

Anche le segnalazioni social da parte di cittadini e vip - spesso seguite da articoli di giornale - che segnalano come Milano stia cambiando in negativo, sono aumentate. Prima fra tutte quella della regina dei social in Italia, Chiara Ferragni, che nel Luglio del 2022 ha lanciato ai suoi 30 milioni di followers su Instagram un appello - poi rimosso - diretto al primo cittadino in cui descrivendo una città fuori controllo chiedeva più sicurezza. A lei si sono uniti tanti altri Vip, seguiti sui social da migliaia di persone, molte delle quali residenti a Milano che non sopportano più la qualità della vita e la situazione di degrado di alcune zone. Personaggi pubblici che prima lo sostenevano e con i quali aveva portato avanti battaglie importanti per la città lo stanno via via abbandonando lasciando spazio all'imbarazzo e al malumore.



In seconda battuta vale la pena notare l'incoerenza tra la posizione che il sindaco ha avuto verso la sicurezza di Milano e la sua parte nel video dei Club Dogo.

La città di Milano negli ultimi anni ha vissuto un aumento dei reati legati alla criminalità e la sicurezza dei cittadini è stata messa a dura prova, tanto che il sindaco ha subito più volte una pioggia di critiche e la città è stata considerata da molti come una città simile a Gotham City. Termine dal quale Sala ha preso nettamente le distanze, difendendo Milano e definendola inizialmente come una città sicura con qualche problema, come tutte le grandi città del mondo.

Col tempo il primo cittadino si è sbilanciato sempre di più dalla parte opposta cambiando più volte idea, arrivando a promettere l'assunzione di nuovi uomini in divisa e convocando il ministro Piantedosi ad un incontro in città sulla sicurezza ma sempre negando, in fondo, che Milano potesse essere paragonabile ad una città fuori controllo e in preda al caos: proprio com'è invece Gotham City nella saga di Batman.

Sala oggi appare in un video dove Milano è Gotham City e lui è il suo sindaco che ha perso le chiavi della città e non sa più come uscirne fuori, tanto che si affida a dei supereroi. Sala ha forse accettato di recitare in questo video e sta quindi ammettendo che Milano è Gotham City e che lui ha perso il controllo? Siamo di fronte ad un'inversione di marcia che l'ha portato a fare il passo più lungo della gamba e l'ha confuso a tal punto da non sapere più chi è?

La sua partecipazione al video è uno sfregio a tutti i cittadini ma soprattutto a coloro che vivono una situazione di insicurezza in città, che per la paura non escono più di casa la sera, a tutti coloro che vedono il proprio quartiere di periferia sprofondare nel degrado e nella noncuranza di chi amministra la città ma anche a tutti coloro che non riescono a pagare il prezzo di un affitto stellare o che fanno tre lavori per arrivare a fine mese.