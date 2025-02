Sisal lancia i Responsible Gaming Champions

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo progetto Responsible Gaming Champions presentato da Sisal, uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato che fa parte del Gruppo Flutter, un'iniziativa che coinvolge 15 dipendenti per promuovere i valori del Gioco Responsabile e rafforzare l’impegno aziendale verso un intrattenimento sicuro e sostenibile. Il lancio del progetto si è tenuto il 29 gennaio durante un evento interno che ha coinvolto i dipendenti in un momento di confronto condiviso.

I Responsible Gaming Champions avranno un ruolo centrale nel diffondere le buone pratiche legate al Gioco Responsabile. Con questa iniziativa - si sottolinea in una nota -, Sisal intende valorizzare la passione e la competenza delle persone, rendendole protagoniste nella costruzione di un ecosistema di gioco sempre più equilibrato e consapevole.

Grazie al loro impegno, i Champions contribuiranno a supportare attivamente a le iniziative aziendali dedicate alla prevenzione del gioco problematico, favorendo l’utilizzo di strumenti e comportamenti per ridurne i rischi. Condivideranno anche esperienze e best practices, diventando un punto di riferimento per ispirare atteggiamenti virtuosi e stimolare un dialogo continuo su questi temi.

I partecipanti al progetto seguiranno un percorso di formazione che includerà sessioni su comunicazione, sostenibilità e strumenti per sensibilizzare efficacemente i diversi interlocutori con l’obiettivo di fornire loro tutte le risorse necessarie per diventare promotori dei valori aziendali.

"Il Gioco Responsabile è al centro della nostra strategia e con il progetto Responsible Gaming Champions vogliamo trasformare questo impegno in un elemento vivo della nostra cultura aziendale. I Champions saranno i nostri promotori di un gioco sicuro e sostenibile”, ha dichiarato Stefano De Vita, Responsible Gaming & Global Research Director in Sisal.

Durante l’evento del 29 gennaio, i dipendenti hanno avuto l’opportunità di approfondire gli obiettivi del progetto, partecipando a momenti di riflessione e ascoltando le testimonianze del management di Sisal e di esperti esterni.