"Sono auto pericolose". E gli eco-vandali sgonfiano le ruote dei suv

Diverse auto di grossa cilindrata sarebbero state prese di mira dagli attivisti di "Tyre Extinguishers": questi ultimi sarebbero intervenuti sgonfiandone gli pneumatici, in segno di protesta. Questa la "sorpresa" trovata da alcuni proprietari di suv a Pisa, stando a quanto riportato dalla stampa locale. I vandali avrebbero agito nelle scorse ore, sfruttando l'assenza di testimoni. Si tratta degli esponenti di un gruppo di matrice ambientalista (nato in Scozia nel 2022) che considerano soprattutto i suv una minaccia per il clima, la salute e la sicurezza pubblica. E dopo aver portato a termine l'azione, hanno a quanto pare lasciato sul parabrezza delle vetture vandalizzate il "solito" volantino che illustra i motivi alla base del blitz.

“Abbiamo sgonfiato uno pneumatico del tuo suv. Non ce l’abbiamo con te, ma con la tua auto. Un’auto enorme come questa in città ha conseguenze enormi per tutti gli altri - si legge nella nota, non priva di tratti surreali - i suv hanno più probabilità di uccidere persone nelle collisioni. Sono auto inutili, pura vanità, fanno sentire al sicuro chi è al loro interno, ma mettono in pericolo tutti quelli al di fuori di esse”. Nella città toscana gli "eco-vandali", come sono stati da più parti ribattezzati, avrebbero colpito perlopiù in via di Pratale. Ma altre segnalazioni sarebbero arrivate anche da via Ortigara, dal quartiere di Porta a Lucca, via Luigi Bianchi, da via Rismondo. Potrebbe trattarsi di un'azione coordinata in tutta Italia, visto che nel recente passato altri membri di Tyre Extinguishers avevano agito allo stesso modo anche in altre realtà italiane quali Bologna e Milano.