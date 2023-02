"Sono trans". E il figlio del boss violenta la ragazza appena conosciuta

Aveva conosciuto una ragazza attraverso TikTok ed era uscito con lei: quando però lei gli ha raccontato di essere donna trans, lui – dopo avere tentato di palpeggiarla – l'avrebbe presa a pugni per poi lasciarla seminuda e ferita davanti a casa sua. La terribile vicenda è avvenuta a Napoli. La vittima della violenza è una giovane residente nel capoluogo campano – nota sul social network cinese nel quale ha un discreto seguito – che è stata aggredita da Massimiliano Esposito, figlio omonimo di un boss di camorra di Bagnoli (una delle periferie partenopee), anche lui molto attivo su TikTok.

I contorni della vicenda

I fatti risalgono a circa un paio di settimane fa. Nella notte tra il 13 e il 14 gennaio scorsi la ragazza si era presentata al commissariato di zona per chiedere aiuto. Dichiarò di avere appena subìto una violenza sessuale. Venne trasportata al Cardarelli e successivamente in un secondo ospedale (il San Paolo) dove furono riscontrati quelli che sarebbero i segni lasciati dalle percosse.

La giovane e il suo aggressore si sarebbero conosciuti di persona soltanto poche ore prima, grazie ad un amico comune che avrebbe fatto da tramite per poi contattarla invitandola a fare un giro insieme. Il terzo ragazzo sarebbe stato poi accompagnato a casa sua. I due, una volta rimasti soli, avrebbero deciso di spostarsi in un luogo tranquillo. Ed è là che la situazione sarebbe precipitata. La ragazza avrebbe raccontato del proprio percorso di transizione e in quel momento il giovane l'avrebbe ferocemente picchiata. Le indagini, estremamente delicate, sono affidate alla Polizia di Stato su delega del pool ‘Fasce Deboli’ della Procura di Napoli. L'uomo è stato denunciato per violenza sessuale.

L'incidente di pochi mesi fa

Il ragazzo, nonostante la giovane età, era già conosciuto alle forze dell’ordine per il suo carattere violento e le reazioni incontrollate. Lo scorso 14 ottobre, infatti, in via San Gennaro – la strada che collega Agnano con Pozzuoli – travolse e ridusse in fin di vita in sella a uno scooter Honda un’anziana donna originaria dell’Est europeo e venne ricoverata al Cardarelli. Venne ferita anche la ragazza che era insieme con lui, sia pure in condizioni meno gravi. La donna era stata travolta mentre attraversava la strada, lungo un tratto dove non esistono tra l'altro attraversamenti pedonali. Sottoposto come da prassi agli esami per verificare l'eventuale assunzione di alcol e droga, Esposito era risultato negativo ma venne comunque denunciato anche per guida senza patente.