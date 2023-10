Spettacolo di drag queen al cinema parrocchiale: polemica in provincia di Trento

Uno spettacolo di drag queen che il prossimo 6 ottobre si terrà in un cinema parrocchiale, nell'ambito di una serie di iniziative rivolte ai giovani, sta agitando gli abitanti di Cembra Lisignago, comune di 2mila abitanti in provincia di Trento. A scatenare la polemica è stato il Movimento per la Vita che si è scagliato contro l'iniziativa organizzata dall'associazione sociale Revers e dall'Arcigay del Trentino. "Drag queen - Casa Belluria", il titolo della rappresentazione che avrà luogo nello spazio culturale locale.

All'evento manca poco meno di una settimana. E il Movimento per la Vita ha criticato che ad ospitarlo sarà un cinema-teatro parrocchiale. In una nota, i vertici della sezione "pro life" di Trento non hanno dunque risparmiato dure critiche allo spettacolo. “Ci sono limiti oltre i quali anche la provocazione scade nel cattivo gusto, senza offrire alcunché di utile alla formazione e all’intrattenimento – la posizione del Movimento per la Vita - si tratta di un evento, ed è la cosa che più ci colpisce, purtroppo non in positivo, che viene proiettato in un cinema parrocchiale e rientra nel Piano giovani della Valle di Cembra. Da tempo, negli Usa e nel mondo anglosassone è diventato chiaro che confondere i giovani, facendo loro credere che possono essere “nati nel corpo sbagliato”, porta a traumi psicologici molto pericolosi”. Uno spettacolo che si rivolgerebbe in teoria ai giovani, in quanto rientrante nel "Piano Giovani della Valle di Cembra". E il Movimento ha voluto approfondire anche quest'ultimo aspetto.