"Sport Per Ben Essere", weekend di eventi nel segno delle Olimpiadi invernali

Torna, questo fine settimana di sabato 10 e domenica 11 maggio, l’evento “Sport Per Ben Essere” l'appuntamento aperto al pubblico a ingresso gratuito (iscrizione obbligatoria su Evenbrite.it) dedicato ai valori dello sport, alla sana alimentazione e al benessere psicofisico con un programma di showcooking, approfondimenti e attività pratiche da non perdere. Marcia di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 organizzato da Confcommercio Milano nella cornice Liberty di Palazzo Castiglioni in corso Venezia 47 (MM1 Palestro), l'appuntamento è pensato un’occasione di incontro, riflessione e formazione sui temi dello stile di vita attivo e del ruolo sociale dello sport ma anche dell’importanza dei grandi eventi sportivi internazionali per la città di Milano con la presentazione dei risultati del sondaggio sui Giochi Invernali promosso da Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza in collaborazione con Confcommercio Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige e il contributo di Fondazione Milano Cortina 2026.

Un “racconto corale” alla cui presentazione hanno partecipato Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza; Andrea Monti, direttore Comunicazione Fondazione Milano Cortina 2026; Fiorenza Lipparini, direttore generale Milano & Partners. Valentina Garavaglia, rettrice dell’Università Iulm; Giuseppe Banfi, direttore scientifico Irccs Ospedale Galeazzi - Sant’Ambrogio; Enrico Ragnolini, componente della giunta Coni Lombardia; Rudy Alexander Rossetto, presidente dell’ordine dei Biologi Lombardia; Sonia Re, direttore di Apci - Associazione Professionale Cuochi Italiani.

Weekend preceduto, in anteprima questa sera alle 18.30 dalle presentazione nella Veranda Liberty di Palazzo Castiglioni, del libro "Volevo essere Robin. Il mio viaggio fino a qui", autobiografia del cestista dell’Olimpia Milano Giampaolo Ricci, che si racconta al pubblico in un incontro aperto. Aperta anche una selezione di fotografie della mostra “La montagna al femminile” finanziata dall’Università Iulm di Milano: un’installazione di immagini dedicate alle donne dei territori alpini, protagoniste nella conquista delle vette e nelle competizioni sportive che raccontano il ruolo, spesso nascosto, che le donne hanno avuto nella storia, nella cura e nella valorizzazione della montagna rievocando memorie, identità e culture alpine al femminile.

IL SONDAGGIO

L’indagine - dati elaborati dal Centro Studi di Confcommercio - ha analizzato il grado di coinvolgimento delle imprese del terziario, la percezione degli imprenditori rispetto alle ricadute sul territorio e l’opinione dei cittadini sull’appuntamento olimpico: 1.423 le risposte complessive: 585 imprese e 838 privati.

In Trentino-Alto Adige (60%) e Lombardia (50%) prevale un moderato ottimismo sull’impatto che i Giochi Olimpici potranno avere direttamente sulla propria attività imprenditoriale, più cautela, invece, in Veneto (40%). Le imprese sono comunque ottimiste sul grado di preparazione necessario per fronteggiare l’evento mondiale: con diverse accentuazioni, parere positivo per il 72%. Per le imprese che prevedono un impatto positivo, l’incremento delle vendite (70%) è l’effetto in prospettiva maggiormente percepito. Positive anche le valutazioni sul possibile incremento del fatturato: fino al 20% in Lombardia per l’89% delle imprese, in Trentino-Alto Adige per il 79%, in Veneto per il 72%. I Giochi attireranno molti turisti: in particolare i visitatori stranieri (parere complessivamente positivo per l’89%), ma anche italiani (85%) e turisti locali (86%). Quanto all’eredità olimpica il lascito sarà quello di nuove infrastrutture (55%), promozione dello sport e dello stile di vita (44%), rafforzamento dell’attrattività del Paese (39%).

Per quanto riguarda i cittadini, favorevoli ai Giochi l’84% Lombardia, il 76% Trentino-Alto Adige e Veneto; positivo anche il sentiment perché l’83% pensa che possano ispirare le generazioni future a partecipare allo sport. (Qui tutti i risultati del sondaggio).

GLI APPUNTAMENTI PER IL PUBBLICO SABATO 10 MAGGIO

Palazzo Castiglioni si anima con attività sportive, talk e showcooking. Alle 9.30 ritrovo nella Veranda per una camminata guidata al Parco Indro Montanelli a cura di CSportmarketing che da anni organizza a Milano il WalkingDay. Alle 10.30, sempre in Veranda Liberty, sessione di Yoga per lo sport a cura di BaliYoga.it. Alle ore 12 spazio alla corretta alimentazione post-allenamento con Bun Rinascita! in compagnia dello chef Apci del ristorante Nabucco Raffaele Ranucci e del biologo nutrizionista Andrea Puma. Protagonista dello showcooking un Mini Bun post workout con carpaccio di salmone, caprino, limone candito e lampone.

Alle 14 gli chef Apci Salvatore e Vincenzo Butticè del ristorante Il Moro di Monza vanno in scena con lo showcooking Sgombro, un alleato per chi fa sport: un piatto che è un concentrato di benessere, ideale anche per chi pratica sport: sgombro con mandorle, menta e caffè con degustazionefinale. Alle ore 15 masterclass di Alessandra Sandoni e Alessandro Corbellini di Orticola Lombardia su storie e curiosità delle piante alpine seguita, alle 16 da un confronto sui falsi miti legati alla nutrizione e allo sport con il presidente dell’ordine dei Biologi della Lombardia e docente della Scuola dello sport del Coni Lombardia Rudy Alexander Rossetto e lo psicologo dello sport Patrizio Pintus. Alle 17 showcooking dello chef Apci Stefano De Gregorio del ristorante DEG e di Andrea Puma sulla preparazione di un piatto nutriente, una cena equilibrata per chi pratica sport, con assaggio finale. Alle 18 appuntamento organizzato dallo Iulm sul ruolo dell’università come luogo in cui attività fisica, educazione e benessere si incontrano per costruire comunità più sane e consapevoli, con Monica Morazzoni, Massimo De Giuseppe e Grazia Murtarelli.

GLI APPUNTAMENTI PER IL PUBBLICO DOMENICA 11 MAGGIO

La giornata a Palazzo Castiglioni si apre con una nuova sessione mattutina di Yoga per lo sport a cura di BaliYoga.it seguita alle 12 dalla cucina vegetale con la chef Apci Marzia Riva de La Taverna degli Arna di Milano che proporrà piatti nutrienti, gustosi e 100% naturali, ideali per chi pratica attività fisica e desidera ricaricare le energie in modo consapevole, affiancata da Maria Paola Zampella dell’Ordine dei Biologi della Lombardia che offrirà uno sguardo scientifico sull’importanza di una dieta equilibrata per sostenere uno stile di vita attivo.

Alle 14 Fondazione Milano Cortina 2026 propone un appuntamento su TEAM26, il programma dedicato a volontarie e volontari di Milano Cortina 2026. Un’occasione speciale per scoprire tutti i dettagli, dalla candidatura ai Giochi, ma soprattutto le emozioni, l’entusiasmo di volontarie e volontari, per essere protagonisti del grande evento e far parte del team. Presenti Angelica Ignisci, Volunteers engagement coordinator della Fondazione e Imane Noureddine, volontaria alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

Alle 15 lo chef Apci Domenico Della Salandra, consulente gastronomico e titolare di EstrattoLab, presenta un’originale proposta di brunch in chiave healthy: ricette leggere, bilanciate e ricche di gusto, perfette per chi non vuole rinunciare al benessere e Maria Paola Zampella darà consigli nutrizionali per valorizzare ingredienti e scelta alimentare.

Alle 16 incontro dedicato a sport, nutrizione e inclusione, con gli atleti paralimpici medagliati Martina Rabbolini, Giulia Riva e Roberto Florindi che racconteranno le loro esperienze, sottolineando come lo sport possa diventare strumento di determinazione, orgoglio e cambiamento sociale.

Chiusura alle 17 con Fondazione Milano Cortina 2026: gli atleti Valentina Marchei, olimpica e Head of Ambassador programme, e Damiano Lestingi OLY, Olympic & Paralympic Torch Relay Operations Manager condivideranno le loro esperienze personali, raccontando aneddoti della loro carriera sportiva, emozioni vissute, curiosità e, soprattutto, l'importanza di queste esperienze nel loro percorso per diventare manager di un grande evento.

Durante tutto il weekend saranno presenti gli stand interattivi dell’ordine dei Biologi della Lombardia e dell’Università Iulm.

è presente anche lo, a cura dell’Associazione Regionale Lombardia Erboristi – ARLE, contra le 11.30 e le 13 e tra le 15 e le 17.

Programma dell'evento su https://www.confcommerciomilano.it/it/news/news/2025/news/Sport_per_benessere_2025