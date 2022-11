Strada si trasforma in fiume, donna intrappolata in auto salvata dai carabinieri

Il forte acquazzone che la mattina di mercoledì si è abbattuto su gran parte della Campania ha provocato forti disagi agli automobilisti. Sono diverse le zone di Napoli e provincia che si allagano quando la pioggia è più insistente, soprattutto in prossimità di ponti e cavalcavia. Un episodio estremo si è verificato, intorno alle ore 9, a Villaricca, nella periferia a nord della città partenopea, dove una donna è rimasta intrappolata nella propria vettura quasi interamente sommersa dall’acqua piovana. Sono dovuti intervenire i carabinieri in via Corigliano, nelle vicinanze del ponte Suriente, per evitare guai peggiori.

I militari, come riporta il quotidiano locale Punto magazine, che ha pubblicato anche le foto, hanno chiesto alla donna di non muoversi dalla macchina e di attendere il loro intervento. A quel punto si sono immersi nell’acqua mista a fango e sono giunti fino all’automobile. Poi hanno aperto con cautela la portiera e hanno fatto scendere la persona intrappolata. Uno dei carabinieri l’ha aiutata a mettersi in salvo attraversando, insieme a lei, il letto d’acqua. Tanto spavento per l’automobilista che per fortuna non ha riportato ferite.

Non è la prima volta che quel tratto di strada, che crea una sorta di conca data la presenza del ponte, viene sommerso dall’acqua piovana quando ci sono forti temporali, ma non è l’unico. Sono diverse le chiamate alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco da parte di automobilisti che rimangono imprigionati nelle loro vetture sommerse dalla pioggia. Il pericolo è sempre dietro l’angolo. La protezione civile, intanto, ha prorogato l’allerta meteo in tutta la regione fino alle ore 12 di giovedì. Si teme un peggioramento della perturbazione atlantica che sta colpendo parte dell’Italia meridionale.