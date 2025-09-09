Strappa le collane alla 87enne e si dà alla fuga: algerino irregolare finisce in carcere

Mentre una certa sinistra è impegnata a sminuire l'emergenza insicurezza e sposa la causa degli occupanti del Leoncavallo, a Milano continua a dilagare la criminalità. E no, non si tratta di mera percezione: i furti, le rapine, le aggressioni e le risse sono realtà con cui ormai quotidianamente i cittadini devono fare i conti. Eppure c'è chi inizia a gridare al razzismo se qualcuno osa denunciare che molte minacce arrivano per mano degli stranieri che mettono nel mirino gli anziani, spesso soli e indifesi. Uno degli ultimi episodi ha visto come protagonista un algerino e come vittima una 87enne.

Il ragazzo di 24 anni ha deciso di passare all'azione sabato 30 agosto, poco dopo le ore 15. Quindi in pieno giorno, non nel buio della notte per non essere visto. Un dettaglio che mette ulteriormente in evidenza la sua sfrontatezza. La signora stava camminando lungo Corso Italia e, una volta arrivata all'incrocio con via Crocefisso, è stata avvicinata alle spalle dall'algerino: prima le ha poggiato la mano sulla spalla, poi le ha strappato con violenza le collane che indossava e l'ha fatta cadere per terra.

A quel punto il 24enne straniero è salito a bordo di un monopattino elettrico e si è dato alla fuga nella speranza di far perdere le proprie tracce e di non rispondere del proprio gesto di fronte alla giustizia. Ma i poliziotti del Gruppo Operativo Falchi della 6^ Sezione della Squadra Mobile milanese hanno subito dato il via a un'approfondita attività investigativa: gli agenti hanno acquisito e visionato numerose immagini delle telecamere di videosorveglianza per provare a risalire all'identità del malvivente. E alla fine sono riusciti a identificarlo.

Alla svolta del caso si è giunti giovedì scorso, verso le ore 14. Gli uomini in divisa hanno individuato il 24enne in viale Lunigiana: con fare sospetto, si stava guardando intorno mentre camminava in direzione Piazzale Loreto per provare a raggiungere la Stazione Centrale e lasciare così il territorio milanese. Ma i poliziotti l'hanno subito bloccato ed è stato ritenuto responsabile della rapina consumata qualche giorno prima ai danni della signora di 87 anni.

Gli agenti hanno fatto i controlli del caso e, a seguito delle perquisizioni, l'algerino è stato trovato in possesso degli indumenti indossati al momento della rapina. Erano nascosti all'interno del suo zaino. Nei suoi confronti è stato eseguito un fermo per rapina aggravata. Il suo curriculum è "brillante": ha precedenti per i reati di rapina, furto aggravato, rissa, porto di oggetti atti a offendere, danneggiamento e in materia di stupefacenti. Come se non bastasse, è irregolare sul territorio nazionale, presenta numerosi alias ed è senza fissa dimora.

Ma c'è di più: a suo carico c'è anche un ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio nazionale. Il giovane straniero, al termine degli accertamenti, è stato trasferito nelmilanese San Vittore.