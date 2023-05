Striscione contro Israele durante il Giro d'Italia: la denuncia della Lega

Uno striscione recante alcune frasi contro Israele, che inneggiava alla Palestina e chiedeva l'esclusione dei ciclisti israeliani dal Giro d'Italia. È comparso pochi giorni fa a Cesena, durante il passaggio del Giro, prima che l'amministrazione PD se ne accorgesse e desse disposizioni per rimuoverlo. A denunciare l'accaduto è stata nelle scorse ore Antonella Celletti, capogruppo della Lega nella città romagnola, che nel condannare il gesto non ha risparmiato una "stoccata" al sindaco e alla giunta dem per il ritardo a suo avviso mostrato nel rimuovere lo striscione. Tanto più che a segnalare a chi amministra la presenza di quel messaggio impresso su un lenzuolo bianco appeso in una delle piazze centrali del Comune sono stati proprio gli esponenti locali del Carroccio.

Lo striscione piazzato sul percorso della tappa

Tutto è iniziato durante la nona tappa del Giro d'Italia, che ha visto i corridori partire da Savignano sul Rubicone e tagliare il traguardo proprio a Cesena. Ad aggiudicarsi il successo nella cronometro è stato il belga Remco Evenepoel, ma non è questo il punto: secondo la Lega, qualcuno ha piazzato poco prima dell'arrivo dei contendenti lo striscione "incriminato", in modo che fosse ben visibile sia dai contendenti che dai media al seguito della competizione. "Fuori Israele dal Giro d'Italia: boicotta l'apartheid israeliana, Palestina libera", il messaggio ben leggibile sul panno. Una presa di posizione netta nei confronti degli agonisti israeliani e di Israele in generale, quindi. Per un gesto che i militanti leghisti hanno definito senza mezzi termini "razzista" ed "antisemita", prendendone le distanze e sollecitando la rimozione dello striscione. E proprio quest'ultimo argomento è diventato nuovo argomento d'attrito con il PD: lo striscione è stato rimosso solo in un secondo momento, per un intervento giudicato decisamente fuori tempo dalla Lega.

La condanna del gesto da parte della Lega