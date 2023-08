Minacce agli arrestati dello stupro di Palermo. Il carcere: "Vanno trasferiti"

L'ipotesi circolata nelle scorse ore ha trovato conferma: il carcere Pagliarelli di Palermo ha chiesto ufficialmente al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di allontanare dall'istituto i detenuti responsabili dello stupro di gruppo compiuto lo scorso 7 luglio ai danni di una ragazza di 19 anni al Foro Italico. Particolarmente invisi agli altri detenuti della struttura carceraria e quindi preoccupati per possibili ritorsioni nei loro confronti, Elio Arnao, Christian Barone, Gabriele Di Trapani, Angelo Flores, Samuele La Grassa e Christian Maronia avevano chiesto di essere trasferiti altrove. Il settimo indagato, che il 7 luglio era ancora minorenne, ha invece da poco lasciato il carcere minorile e si trova all'interno di una comunità.

La notizia, che aveva iniziato a diffondersi da stamani, è stata confermata dai legali che tutelano gli interessi dei sei arrestati, i quali hanno comunicato che nella giornata di domani si recheranno nel penitenziario di Palermo per verificare le dichiarazioni dei loro assistiti. È la stessa direzione del carcere di Pagliarelli ad aver richiesto, tramite apposita relazione, il trasferimento dei ragazzi, sostenendo la necessità dell' "immediato allontanamento da questo istituto dei detenuti" . Nella nota indirizzata al Dap (il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) si parla di un provvedimento necessario per "prevenire possibili azioni destabilizzanti per l'ordine e la sicurezza" dell'istituto penitenziario.

E questo per il fatto che i sei, arrestati fra il 3 il 18 agosto, non sono per nulla bene accetti dagli altri detenuti, nonostante il fatto che si trovino ristretti in sezioni nelle quali sono rinchiuse persone accusate degli stessi reati: la loro presenza, si legge nella relazione, "è destabilizzante per l'ordine e la sicurezza".

Neppure la permanenza in isolamento sarebbe sufficiente a garantire la loro incolumità. E questo perchè, pur trovandosi nelle sezioni protette, dove permane il divieto d'incontro, resterebbe la necessità di garantire l'isolamento di ben sei persone. Cosa non semplice da realizzare: da qui, pertanto, la richiesta di valutare il loro allontanamento in altre strutture. La situazione non è comunque migliore al di fuori della struttura carceraria palermitana, dato che i sette giovani riceverebbero continue minacce di morte sui loro profili social: impauriti, i genitori hanno quindi deciso di raccogliere il materiale e sporgere denuncia alla polizia. I familiari si sono presentati in commissariato per presentare una querela per le numerose indimidazioni pervenute su Instagram, Facebook e Tik Tok, ma anche per denunciare la violazione dei profili social dei figli. A indagare è la Polizia postale.