Stefano Tacconi vive in una casa popolare

La cosa più importante, fondamentale per lui e la sua famiglia, è l'aver vinto la battaglia contro l'aneurisma cerebrale che nel 2022 poteva costargli la vita ed essere riuscito a tornare a una vita "normale". La vita attuale di Stefano Tacconi, 68 anni ed ex portierone della Juventus, non è quella che avrebbe sognato dopo i fasti e i trionfi del passato. La sua nuova vita è all'interno di una casa popolare nella periferia milanese, ottenuta dopo aver fatto domanda all'Aler (Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Milano).

Il bando e la doppia assegnazione

Il quotidiano "Il Giorno" racconta che nell'aprile 2023 sua moglie fece domanda a un bando che assegnava appartamenti popolari: i Tacconi rientravano in graduatoria e così fu assegnata loro un'abitazione nell'hinterland milanese. Dopo due mesi è stato chiesto un cambio (sempre per una casa popolare) con la domanda che è stata accolta ai primi di novembre del 2023. Non si conoscono i motivi specifici per cui sia stato chiesto un altro appartamento. L'ex portiere, stando alle ultime informazioni, adesso riesce a camminare sulle sue gambe senza essere costretto alla sedie a rotelle, come avvenuto per lungo tempo dopo l'aneurisma.

Quali sono i requisiti

L'Aler ha fatto sapere che Tacconi rientra pienamente nei requisiti per questa assegnazione ma anche per la modifica della prima abitazione che, evidentemente, non soddisfaceva pienamente le necessità di una persona con specifiche problematiche mediche comprovate o per altri motivi che siano documentati. " È possibile rappresentare unicamente il perimetro generale delle best practices in argomento - spiega l'azienda - di norma il cambio alloggio può avvenire dopo 12 mesi dalla contrattualizzazione, ma in caso di comprovati e sopraggiunti aggravamenti medici o in caso di altro tipo di circostanze documentate è possibile procedere in deroga".

La nuova vita di Tacconi

Dalla Juventus alla Nazionale di calcio, Tacconi rimane ancora oggi l'unico portiere bianconero che è riuscito a vincere tutte le coppe europee.

Purtroppo, poi, le cose non gli sono andate bene, tenuto conto della grave malattia e la lunga riabilitazione. Di tanto in tanto opinionista in tv, ha una cantina vinicola che gestisce con il figlio Andrea, in prima linea sulla parte commerciale e di marketing.