"Ti spacco la macchina". Parcheggiatore abusivo pretende 80 euro per la sosta

Un parcheggio notturno dal costo di 100 euro totali. Questa è la somma che avrebbe dovuto pagare un uomo a dei parcheggiatori abusivi dopo avere ripreso, una mattina, la propria automobile che aveva lasciato ferma dalla sera precedente. Già inizialmente aveva dovuto pagare la sosta 20 euro per qualche ora, poi però è arrivata anche una seconda richiesta di altri 80 euro da parte di un'altra persona, che ha ulteriormente minacciato automobilista in piazza Carità, nel centro di Napoli. Dopo questo gesto intimidatorio, la vittima ha però chiamato il 113: per entrambi i parcheggiatori abusivi è scattata la denuncia a piede libero e la sanzione.

Le minacce del parcheggiatore abusivo

L’uomo era stato avvicinato dal primo abusivo nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio. Aveva appena parcheggiato in piazza Carità, sulle strisce blu, quando l'uomo gli si è avvicinato e, minacciosamente, gli ha chiesto 20 euro. All'automobilista, intimorito, non è rimasto altro da fare che pagare. La mattina dopo, però, intorno alle ore 10, quando è andato a riprendere la vettura, è arrivato il secondo abusivo. Con una pretesa ben più alta: 80 euro. La somma, probabilmente, era dovuta alla sosta notturna. Una tariffa stabilita in modo arbitrario e imposta con altre minacce: se non avesse pagato, gli avrebbe danneggiato l'auto. La vittima a quel punto si è però allontanata e ha chiamato il 113. La centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia del commissariato Decumani che era in zona per i servizi di controllo del territorio.

Ai poliziotti l'uomo ha raccontato della richiesta degli 80 euro e di quella del pomeriggio precedente. Gli agenti, grazie alle descrizioni, hanno individuato e bloccato i due parcheggiatori abusivi mentre erano al "lavoro": il primo è stato denunciato per estorsione e il secondo per tentata estorsione e per entrambi è inoltre scattata la sanzione. "Di fronte a un fenomeno così violento e radicato in città come quello dei parcheggiatori abusivi l'unica risposta che deve arrivare dallo Stato è tolleranza zero – sostiene il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli –. Gli estorsori della sosta costituiscono una piaga purulenta per la nostra comunità. Con sempre maggiore arroganza pretendono somme cospicue dalle vittime e sono pronti a vendicarsi sulle loro auto. Ricordo che i proventi di questa attività spesso finanziano i clan della camorra e dunque bisogna tagliare nettamente questa economia illegale prevedendo il carcere per i recidivi colti in flagranza di reato".