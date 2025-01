Il coltello alla gola, le minacce, i poliziotti-eroi: così hanno salvato il 20enne

Ascolta ora 00:00 00:00

In preda alla disperazione e ai più inquieti tormenti giovanili, ha impugnato il coltello e ha minacciato di togliersi la vita. Un atto estremo, quello del suicidio, che è stato scongiurato grazie al pronto intervento dei poliziotti e della loro professionalità. Gli agenti sono arrivati sul posto, si sono avvicinati al ragazzo e lo hanno convinto a gettare via l'arma e a non compiere il gesto fatale. A testimonianza non solo della competenza delle forze dell'ordine, ma anche dell'importanza del dialogo in situazioni così potenzialmente pericolose.

La tragedia è stata sfiorata a Torino, dove un 20enne era pronto a ferirsi alla gola per smettere di respirare e lasciare per sempre i suoi cari. La madre, nonostante lo choc per la scena agghiacciante che si è palesata davanti ai suoi occhi, ha preso il telefono e si è messa in contatto con la Polizia: la donna - ovviamente disperata - ha descritto la situazione, ha lanciato l'allarme e ha chiesto un immediato intervento da parte degli agenti. Che in brevissimo tempo hanno raggiunto la casa e sono entrati in azione.

Gli uomini del commissariato Madonna di Campagna hanno iniziato a parlare con il ragazzo. A impressionare sono sia i contenuti del dialogo sia il tono fraterno con cui lo hanno convinto a desistere: " Sei una persona con cui si può parlare, ce ne fossero di persone come te. Posalo e parliamo, devi solo abbassarlo. Te lo tieni, però posalo. Siediti qua e ne parliamo, non da poliziotti ma da amici ".

A quel punto l'agente ha aggiunto un particolare: " L'altra volta che ti ho detto? Se hai un problema piuttosto vieni in ufficio, andiamo a prenderci una birra insieme. Te lo ricordi? ". Parole che lasciano intendere come anche in passato il giovane abbia palesato insofferenza e disagio. Poi il poliziotto ha insistito: " Io sono qui, pronto ad aiutarti. Sei una persona che merita, sei una persona educata e gentile. A me dispiace vederti così. Dai tanto e puoi dare tanto. Fallo per me, per una persona che ti ha invitato a uscire insieme ". Così il 20enne ha abbassato l'arma e l'ha lasciata su un tavolino lì vicino, per poi avvicinarsi all'agente e lasciarsi andare a un profondo abbraccio. In quel momento il ragazzo è scoppiato a piangere.

Scene che toccano l'anima: gli hanno parlato con il cuore, rassicurandolo ed evitando così il peggio.

Immagini che più di mille parole raccontano l'impegno delle donne e degli uomini delle nostre forze dell’ordine e il loro essere sempre al fianco di chi ha bisogno. Fieri di voi!

