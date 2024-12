Tragedia a Catanzaro, frontale in galleria: 15enne muore, 6 ragazzi finiscono in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

La notte di Santo Stefano si è trasformata in tragedia a Catanzaro, dove un 15enne ha perso la vita dopo uno scontro frontale tra due auto che si è rivelato fatale. Invece altri 6 ragazzi sono rimasti feriti, ma per fortuna sono stati messi in salvo e così è stato evitato un bilancio ancora più drammatico. L'impatto è avvenuto nella tarda serata in località Piterà (nel Comune di Catanzaro) all'ingresso della galleria Sansinato, al chilometro 14 della strada statale 109 della Sila.

Le vetture coinvolte nel forte impatto sono una Audi A4 e una Lancia Y. La vittima viaggiava a bordo di quest'ultima automobile. A stretto giro le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sono arrivate sul posto in cui si è verificato l'incidente stradale: hanno estratto i 6 giovani e li hanno affidati al personale sanitario del Suem118; i feriti sono stati sottoposti alle cure del caso e poi sono stati trasferiti nella struttura ospedaliera. Inoltre i pompieri, dopo averli messi in salvo, hanno provveduto a mettere in sicurezza sia il luogo dell'accaduto sia le due macchine. Purtroppo per il 15enne non c'è stato nulla da fare se non accertarne il decesso.

Sul posto si sono recati anche i carabinieri per svolgere gli accertamenti sull'episodio e gli adempimenti di competenza. Saranno necessari i rilievi approfonditi per provare a fare luce sulla dinamica dei fatti, a partire da cosa abbia potuto provocare lo scontro tra le due auto: da confermare o da smentire la possibilità che alla base di tutto possa esserci stata l'alta velocità.

Stando a quanto riferito da La Stampa, sarebbe già stato disposto l'per tutte le persone che viaggiavano sulle vetture coinvolte nello scontro. Il tratto di strada interessato resterà chiuso al transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia fino a quando le operazioni di soccorso non saranno terminate.