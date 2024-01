Tragedia a Fermo, fabbro muore avvolto dalla fiamme mentre era al lavoro

Dramma a Rapagnano, in provincia di Fermo, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita mentre stava lavorando nel suo laboratorio. La vittima, risultata essere Paolo Mariani, di professione fabbro, è stata letteralmente avvolta dalla fiamme e nulla è servito per impedire la tragedia. Sul caso indagano ora i carabinieri della stazione locale, intenzionati a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e comprendere che cosa possa aver scatenato l'incendio.

Esplosa bombola della fiamma ossidrica

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali l'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 12.00. Paolo Mariani si trovava nel suo laboratorio da fabbro, sito proprio nel piano sottostante la sua abitazione, in via Santa Marina, quando è accaduto qualcosa di imprevedibile. L'uomo era appena sceso in laboratorio per portare a compimento un lavoro in ferro battuto, quando è improvvisamente esplosa la bombola della fiamma ossidrica. Dalla deflagrazione è scaturito un violento incendio che ha avvolto il 62enne.

Il dramma in pochi minuti

Tutto si è svolto molto rapidamente, tanto che l'uomo non ha avuto scampo. Allertati dal forte rumore, i familiari della vittima sono accorsi per portare il loro aiuto, ma la situazione era già disperata e irreparabile. Sono stati quindi chiamati i soccorsi, e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri hanno immediatamente provveduto a domare le fiamme, ma al termine delle operazioni ogni speranza di trovare l'artigiano vivo era già scemata.

A incendio domato, i soccorritori sono entrati nel laboratorio e hanno trovato Paolo Mariani steso a terra all'interno del bagno. Per lui non è stato possibile fare nulla, e i sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso.

Le indagini

Una tragedia immane che ha colpito la famiglia. I parenti del 62enne vogliono delle risposte. Ci si interroga sulle ragioni che possono aver provocato l'esplosione della bombola della fiamma ossidrica. Stando a quanto riferito da Il Resto del Carlino, sembra che il 62enne abbia disperatamente tentato di sedare l'incendio, senza tuttavia riuscirci.

La procura della Repubblica di Fermo ha aperto un fascicolo per cercare di arrivare alle cause del drammatico incidente. Al momento sono ancora in corso degli accertamenti.