Tragedia a Locri, anziana muore nell'incendio scoppiato nel suo appartamento

Dramma questo pomeriggio a Locri (Reggio Calabria), dove una donna anziana ha perso la vita nell'incendio scoppiato all'interno del suo appartamento. Le indagini degli inquirenti sono già state avviate, e si spera di conoscere presto le cause che hanno portato al terribile incidente. Purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare.

La ricostruzione

Il fatto è avvenuto nel corso della gionata di oggi, domenica 13 ottobre. La vittima, l'87enne C.C.A., si trovava da sola nel suo appartamento in via Marconi, zona molto centrale della città, quando si è scatenato il rogo. A quanto pare le fiamme avrebbero tratto origine dal quarto piano dell'edificio, dove si trova l'abitazione dell'anziana, e in breve tempo hanno iniziato a diffondersi. Purtroppo la signora è rimasta intrappolata fra le quattro mura, non riuscendo a salvarsi.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli agenti del commissariato di Siderno, seguiti dagli operatori sanitari del 118 e dai vigili de fuoco. Questi ultimi, allertati da un vicino di casa della donna, sono arrivati con l'autoscala, impiegata per raggiungere il quarto piano ed accedere all'appartamento. Una volta all'inteno hanno notato la vittima, ormai deceduta. Secondo quanto riferiscono gli inquierenti, l'incendio sarebbe scoppiato all'improvviso, gettando nel panico l'anziana. L'87enne non avrebbe fatto in tempo a raggiungere la porta ed uscire. Secondo il risultati del primo sopralluogo, divano e complementi d'arredo sarebbero bruciati.

Malgrado i tempestivi soccorsi, l'87enne è deceduta a causa delle gravi lesioni e ustioni riportate. Può darsi che il rogo si sia originato da una sigaretta, anche se le indagini per ricostruire la dinamica sono in pieno svolgimento.

L'attività investigativa

L'appartamento si trova in pieno centro cittadino, e la tragedia ha sconvolto

l'intera comunità. Adesso sta agli inquirenti fare chiarezza su quanto possa essere accaduto all'interno dell'abitazione. A raggiungere via Marconi il magistrato di turno, e il primo cittadino di Locri, Giuseppe Fontana.