Investito fuori da un locale a Milano: 28enne ucciso da un pirata della strada

Un ragazzo di 28 anni è morto a Milano nella notte tra il 16 e il 17 settembre, dopo essere stato travolto da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. Il conducente è scappato, lasciando il giovane a terra. L’incidente è avvenuto poco dopo le 4 in viale Jenner. La vittima è un italiano di origine bulgara, residente con la famiglia a Settimo Milanese. Era da poco uscito dalla discoteca Alcatraz assieme ad alcuni amici.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava attraversando la strada a pochi metri dalle strisce pedonali quando un veicolo, proveniente da via Livigno e diretta verso piazza Maciachini, lo ha travolto. Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza e da un’auto medica del 118. I paramedici lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda in arresto cardiocircolatorio. Le manovre per rianimarlo si sono rivelate inutili e i dottori hanno dovuto constatarne il decesso poco dopo l’arrivo. Gli agenti della polizia locale stanno indagando su quanto avvenuto e hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Al momento mancano informazioni precise sulla dinamica dell’incidente, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero permettere di rintracciare il pirata della strada alla guida della macchina.

Dall’inizio del 2023 sono 11 le persone travolte e uccise da un mezzo motorizzato a Milano: cinque ciclisti, altrettanti pedoni e un monopattinista. Nel tentativo di arginare questo problema, la polizia locale ha organizzato delle campagne informative e di sensibilizzazione, per promuovere una maggior sicurezza sulle strade e sollecitare comportamenti corretti. Un esempio è l’iniziativa #LascialiPassare, pubblicizzata durante i giorni della festa patronale di Buccinasco (11-18 settembre) con grandi manifesti appesi in città.