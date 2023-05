Tragedia sul lago Maggiore, morte quattro persone: ecco chi sono le vittime

Sono quattro i morti provocati dal pesante maltempo che ieri si è abbattuto sul lago Maggiore. Dopo la prima vittima, di cui si è subito parlato, questa mattina si sono aggiunte anche altre tre persone, arrivando così al triste bilancio di quattro decessi.

Chi sono le vittime

A perdere la vita nelle acque antistanti Lisanza, frazione di Sesto Calende (Varese) sono due uomini e due donne. I corpi sono stati recuperati grazie all'incessante lavoro combinato di vigili del fuoco esperti nel soccorso acquatico, aerosoccorritori del reparto volo Lombardia e uomini del nucleo sommozzatori di Milano.

Secondo quanto dichiarato sino ad ora dalle autorità locali, le persone decedute sono la moglie dello skipper che stava conducendo la house boat e tre turisti. La prima è una 50enne di nazionalità russa, Anya Bozhkova. La donna era sposata col pilota dell'imbarcazione ("Goduria"), riuscito a salvarsi dal naufragio, il 53enne Claudio Carminati.

Gli altri morti sono due italiani, e un israeliano. Il ministero degli Esteri a Gerusalemme ha confermato che fra le vittime c'è proprio un suo cittadino. " La famiglia è stata informata ", ha fatto sapere il dicastero.

Stando alle ultime indiscrezioni, Claudio Carminati e Anya Bozhkova vivevano a bordo della "Goduria", una barca a vela di 16 metri che di tanto in tanto veniva affittata a gruppi di turisti. Durante il violento temporale di ieri, il natante si è rovesciato per poi inabissarsi. Al momento, comunicano le autorità locali, si trova a 15 metri di profondità.

" Speravo non fossero proprio loro, ma purtroppo è così, vivevano a bordo, era la loro casa ", ha commentato con profondo dolore un conoscente della coppia, intervistato dalle agenzie di stampa.

Aperta un'inchiesta

La Procura di Busto Arsizio ha deciso di aprire un fascicolo per il reato di "naufragio, sommersione o disastro aviatorio". Questo, almeno, quanto riferisce Agi. Prima di procedere, in ogni caso, ci saranno delle indagini da portare avanti con i dovuti accertamenti.

Nell'eventualità di confermata colpevolezza è prevista una pena che vai dai 5 ai 12 anni di reclusione. Al momento sappiamo solo che per la giornata di ieri la protezione civile aveva diramato allerta gialla nella zona di laghi e Prealpi varesine. Nel bollettino la probabilità di fenomeni di forte intensità era data come "bassa" anche se il comunicato proseguiva specificando che "non sono escludibili cumulate puntuali locali fino a 30-50 mm nelle 24 ore ".

Sull'imbarcazione, al momento del temporale (19:30 circa), si trovavano a bordo venticinque persone. Il vento forte che si è abbattuto sul lago Maggiore ha provocato il rovesciamento del natante. In molti sono riusciti a mettersi in salvo, raggiungendo a nuoto altre imbarcazione, ma per le quattro vittime non c'è stato scampo.