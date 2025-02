Bloccano il treno e scaricano l'estintore sulla folla. La follia delle borseggiatrici rom a Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Quattro borseggiatrici rom hanno scatenato il panico a bordo della metro verde di Milano, dando luogo a una fuga rocambolesca e mandando in ospedale un agente di stazione. I fatti si sono verificati intorno alle ore 13.00 di ieri, domenica 2 febbraio, quando il mezzo si trovava nella stazione metropolitana di Gioia

Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, le donne sarebbero state riconosciute da alcuni passeggeri mentre tentavano di derubare qualcuno, grazie a delle immagini diffuse sui social network. Con le spalle al muro, le quattro protagoniste della vicenda avrebbero tentato in ogni modo di fuggire dal vagone su cui stavano viaggiando e di scatenare il caos per creare un diversivo e allontanarsi indisturbate prima che arrivassero le forze dell'ordine allertate nel frattempo dai viaggiatori.

Una delle borseggiatrici ha quindi azionato il freno di emergenza, interrompendo così la corsa della metropolitana e paralizzando il traffico per un quarto d'oro buono. Ma non è finita qui. Una delle "colleghe" della donna ha afferrato un estintore e lo ha scaricato in parte sulla banchina e in parte all'interno della metro. Inutile dire che si è scatenato il panico tra i presenti, che tentavano di allontanarsi per non essere investiti dalla polvere espulsa dall'estintore: uno dei passeggeri è riuscito a strappare l'arnese dalle mani della borseggiatrice, spruzzandone a sua volta il contenuto contro le responsabili del putiferio.

Ad avere la peggio è stata una dipentente dell'Atm di Milano, una donna di 32 anni addetta ai controlli di sicurezza presso la guardiola del mezzanino: l'agente di stazione, raggiunta agli occhi dalla polvere spruzzata dall'estintore, è finita in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli.

Nonostante il caos scatenato in stazione, le donne non sono comunque riuscite a portare a compimento il proprio piano di fuga.

Gli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto sono infatti riusciti a bloccarle: si tratta di quattro bosniache di 24, 28, 34 e 44 anni, tutte irregolari sul territorio nazionale e con una serie di precedenti alle spalle. Le responsabili, su cui peraltro pende un ordinanza di espulsione, sono state denunciate per interruzione di pubblico servizio, molestie, getto pericoloso di cose e omissione dolosa di cautele contro infortuni.