"Troppo alto, non passa in galleria": così salta il treno Milano-Chiasso

Ascolta ora: ""Troppo alto, non passa in galleria": così salta il treno Milano-Chiasso"

Sembra quasi uno scherzo o una fake news di quelle che si leggono spesso ma non sono reali. Purtroppo non è così e quello che sta succedendo sulla linea ferroviaria Milano-Chiasso, è la dimostrazione che spesso la realtà supera di gran lungo la fantasia. La linea al momento si ferma a Como San Giovanni per un motivo che ha dell'assurdo: il nuovo treno a due piani è troppo alto per transitare nelle gallerie di Monte Olimpino, tra Italia e Svizzera.

Un disagio continuo

Il disagio si ripresentata periodicamente da quando Trenord ha messo in servizio i convogli più alti, che nella giornata di mercoledì ha nuovamente causato problemi a centinaia di pendolari. Le varie corse sono state interrotte nello scalo del capoluogo lariano anziché raggiungere la Confederazione Elvetica.

Si può solo immaginare il disagio dei passeggeri che oltre il danno hanno vissuto anche la "beffa", visto che la prima segnalazione ai pendolari, arrivata sulla App, informava che 8 treni della linea S11 (dalle 10.39 fino a quello delle 21.13) non sarebbero passati da Chiasso partendo dalla stazione di Como San Giovanni, a causa di un guasto, e avvertiva i viaggiatori che i treni della Milano-Chiasso si sarebbero fermati a Como e in direzione opposta, sarebbero partiti da San Giovanni anziché dalla Svizzera.

L'altezza del treno

Ma il problema non era certo il guasto, piuttosto l'altezza del nuovo convoglio che ne aveva sostituito alcuni mezzi di Trenord e che invece di uno era a due piani. Troppo alto per transitare nelle gallerie tra Como e la Svizzera. Al momento nonostante la Regione e l'azienda Trenord si siano impegnate a trovare una soluzione, nulla è cambiato, anzi si è tornati indietro perché i passeggeri sono stati costretti a viaggiare sui vecchi convogli per poter arrivare in Svizzera.