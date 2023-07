Troppa criminalità nella Firenze targata Pd, i residenti si rivolgono al ministro Piantedosi

Automobili distrutte, spaccio di droga a cielo aperto, furti nelle abitazioni e nei negozi. Senza contare i casi di violenza, molestie ed aggressioni che sarebbero stati segnalati dalla cittadinanza. E su queste basi, residenti e commercianti del Quartiere 1 di Firenze hanno lanciato una raccolta firme volte a chiudere un implemento della sicurezza. Un documento sottoscritto da 1200 persone, che proprio nelle scorse ore è stato a quanto pare inviato al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. E che, per quanto nasca (nelle intenzioni dei promotori) come un'iniziativa apolitica, sembra confermare le difficoltà dell'amministrazione comunale Pd nel contrastare con efficacia i fenomeni sopracitati, come evidenziato più volte dal centrodestra nel recente passato.

Una richiesta inoltrata dall'Associazione Borgognissanti, supportata da nove comitati locali (comitato Parterre, comitato via Maso da Finiguerra, comitato i Sopravvissuti del San Lorenzo, associazione Insieme per San Lorenzo, comitato Leopoldaviva, comitato Sicurezza Oltrarno, comitato Cittadini attivi San Jacopino, comitato fiorentino Fiorenza e Palomar via Palazzuolo).

E che si pone l'obiettivo di " sensibilizzare il governo a concordare con le autorità preposte interventi di maggiore efficacia in vista dell’avvicinarsi delle ferie estive, che vedranno inevitabilmente commercianti e residenti allontanarsi dalle proprie attività ed immobile". "Sono necessari maggiori risorse di uomini e mezzi per combattere macro e micro-criminalità, spaccio di droga, molestatori seriali in crescita esponenziale nei quartieri della nostra città - ha dichiarato al quotidiano Il Tirreno il presidente dell'Associazione Borgognissanti, Fabrizio Carabba - chiediamo il "poliziotto di quartiere", che sia in divisa e che diventi "uno di noi". Non ragazzi degli "Angeli del bello", ma persone con capacità ed esperienza per prevenire queste situazioni". Sulla questione, stamani, è poi intervenuto anche Federico Bussolin, capogruppo della Lega in consiglio comunale.