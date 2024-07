Troppe battute sulla qualità del mare: il sindaco Pd fa causa alla pagina Facebook

Ascolta ora 00:00 00:00

Una pagina Facebook avrebbe a quanto pare postato battute di spirito e post denigratori nei confronti del mare di Rimini e della Riviera in generale. "Meme" social che non sono tuttavia piaciuti all'amministrazione comunale Pd, con il sindaco del capoluogo romagnolo che ha attaccato duramente i gestori della pagina social. Di più: ha addirittura annunciato l'intenzione di adire le vie legali, intentando una causa civile. Questa l'azione annunciata nelle scorse ore da Jamil Sadegholvaad, primo cittadino riminese, che in una lunga nota pubblicata sulla sua pagina istituzionale Facebook non ha nascosto il disappunto per una vicenda che risale ai giorni scorsi. Nel suo mirino sono finite in particolare video, battute e notizie, da lui reputate false, che mettevano in cattiva luce la qualità dell'acqua del mare della Riviera. E non le ha mandate a dire, scagliandosi contro la pagina Fb in questione e dando agli "admin" dei "frustrati" .

"Vorrei ringraziare i tantissimi romagnoli, compresi gli operatori balneari, e gli altrettanto numerosi ospiti che in queste settimane esaltano e difendono il nostro mare dagli ormai decennali ed estivi attacchi social - ha scritto il diretto interessato - fenomeno apparso dall'alba dell'era Facebook, alimentato da cretini, spesso esclusivamente tali, a volte con il sospetto del “sicariato per conto terzi”. È tipico dei frustrati o dei prezzolati mirare al bersaglio grosso e famoso: la dinamica è più o meno la stessa che vediamo in molti altri campi". Sadegholvaad, nell'annunciare l'azione legale per chiedere un risarcimento agli amministratori, ha infine specificato che l'eventuale somma che verrà corrisposta a titolo risarcitorio sarà utilizzata in chiave turistica, per promuovere ulteriormente il mare di Rimini.