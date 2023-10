Bimba dà la Comunione. L'ira dei fedeli contro il parroco

Ha suscitato non poca indignazione il filmato di una bambina ripresa mentre distribuisce la Comunione durante la messa di domenica 22 ottobre in nella chiesa dei santi Vito, Modesto e Crescenza di Ossanesga, comune bergamasco di Valbrembo. Alcuni fedeli che erano seduti tra i banchi hanno immortalato la scena col cellulare contestando alla Curia la decisione di don Eros Accorigi, il sarcedote celebrante, di farsi aiutare dalla giovane chierichetta. Interpellato sulla vicenda dal sito web La Nuova Bussola Quotidiana, il parroco ha spiegato: " Ero rimasto senza ministro straordinario della Comunione. Ho pensato di chiedere alla bimba che mi stava servendo Messa come chierichetta. Che mi pare la più pura di cuore in mezzo a tanti peccatori ".

Il video

È bastato un video di pochi secondi per sollevare un polverone senza precedenti. Nel filmato, diventato virale sui social, si vede la piccola chierichetta che aiuta il sarcedote durante la messa distribuendo la Comunione ai fedeli. Accanto a lei c'è don Eros Accorigi e, non molto lontano, un'altra bambina. Le persone sfilano davanti all'altare in religioso silenzio, accompagnate in sottofondo dal canto degli altri fedeli rimasti seduti ai banchi. Nulla di più. Eppure quella scena ha scatenato l'ira di molti ferventi cattolici che si sono rivolti alla Curia. Alcuni hanno commentato l'episodio parlando di " orrore liturgico ", altri hanno espresso pacato disappunto per la scelta del parroco di Ossanesga.

Chi può distribuire la Comunione

Come ben precisa il Corriere.it, l’attuale disciplina della Chiesa preve che sia che sia " il Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione ". E dunque " soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante" . I ministri straordinari, le suore o i laici possono distribuire la Comunione quando un parroco è impossibilitato a farlo presso i malati o in caso di celebrazioni molto affollate.

La spiegazione del parrocco