Villa Oleandra in vendita: George Clooney dice addio al lago di Como

Villa Oleandra, la dimora fiabesca di George Clooney sul lago di Como, sarebbe pronta per essere ceduta a un facoltoso acquirente per una cifra che si aggira intorno ai 100 milioni di euro: la notizia, che circolava da tempo, sarebbe stata diffusa da una persona molto vicina all'attore, la quale avrebbe fatto le proprie rivelazioni alla rivista indipendente britannica Page Six.

Chi si sta occupando di condurre la trattativa immobiliare tenta in ogni modo di mantenere il massimo riserbo, ma è ovvio che l'indiscrezione secondo cui la star di Hollywood sarebbe pronta a dare l'addio a Laglio dopo oltre venti anni non può passare sottotraccia. Non risulta al momento alcuna inserzione o pubblicità, per cui pare proprio che, nel caso in cui la notizia fosse confermata, George Clooney abbia intenzione di gestire la cessione dell'immobile acquistato nell'oramai lontano 2002 in maniera totalmente discreta.

In realtà negli anni a Como erano circolate spesso delle voci in cui si faceva riferimento all'intenzione da parte del proprietario di vendere Villa Oleandra, anche se a nessuna di esse era mai seguito qualcosa di concreto. Stavolta, a quanto pare dalla fonte ritenuta attendibile da Page Six, sarebbe giunto il momento dell'addio al lago di Como da parte della star di Hollywood.

Clooney acquistò Villa Oleandra a Laglio (Como) nel 2002 per una cifra intorno ai dieci milioni di dollari, occupandosi fin da subito di finanziare degli interventi per rendere più solida la tutela della propria privacy e per incrementare il livello di comfort. Oltre ai primi lavori di ristrutturazione dell'immobile, l'attore aveva fatto costruire un piccolo ponte che attraversa la stradina del lago per poter mettere in collegamento la dimora principale a una dependance.

Nel paesino lariano l'attore era diventato una presenza costante durante la stagione estiva, incontrando la discrezione degli abitanti del posto, che non lo hanno mai importunato. Tra i giri in moto per le vie limitrofe al lago e le gite in motoscafo, i paparazzi lo hanno spesso colto nei suoi momenti di relax, contribuendo a diffondere in tutto il mondo le immagini delle meraviglie della zona. Quando prese possesso della dimora, l'attore era scapolo: ora, dopo oltre 20 anni, attende di celebrare il nono anniversario di nozze con Amal Alamuddin. Villa Oleandra è diventata un luogo speciale per tutta la famiglia allargata, inclusi i gemelli Ella e Alexander. Di recente era girata la voce secondo cui Clooney aveva messo a disposizione in affitto alcune stanze dell'immobile per ospitare degli eventi come matrimoni o cerimonie, alla ragguardevole cifra di 30mila euro.