Vivaro dedicherà uno spazio a Silvio Berlusconi: sempre più Comuni omaggiano il Cavaliere

Anche il Comune di Vivaro (Pordenone) sta lavorando per arrivare ad intitolare una via, una piazza o uno spazio verde pubblico a Silvio Berlusconi. Lo ha annunciato nei giorni scorsi il sindaco Mauro Candido in un'intervista rilasciata al Messaggero Veneto. Vivaro si aggiunge ad un elenco che sta facendosi via via sempre più lungo. "La volontà c’è - ha confermato il primo cittadino - l’intenzione è quella di dedicare a Berlusconi una via. E stiamo valutando con gli uffici la soluzione migliore, anzitutto per non danneggiare i residenti con gli adempimenti necessari in seguito al cambio di denominazione della strada in cui risiedono". Del resto Candido non ha mai nascosto la propria stima per il Cavaliere e lo scorso mese, alla vigilia delle celebrazioni delle esequie dell'ex-presidente del Consiglio, proclamò il lutto cittadino.

L'iter per l'intitolazione è quindi idealmente iniziato, anche se un potenziale ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'assenza di vie o piazze da intitolare ex-novo, nel paese del Friuli Venezia Giulia. Bisognerebbe quindi rinominare una via o una piazza, per una procedura che richiederebbe comunque del tempo. Nulla di insormontabile, ad ogni modo. E qualora si rendesse necessaria un'alternativa per accelerare i tempi, l'amministrazione comunale è già pronta a virare su uno spazio pubblico o su un'area verde. "L’esecutivo è già d’accordo, ora sarebbe sufficiente individuare il luogo più adatto - ha concluso il sindaco - se non dovesse essere una via, potremmo individuare un giardino, uno spazio o un’area come ad esempio quella di fronte alla caserma. Ricordo infatti che il progetto di riqualificazione aveva preso spunto dall’opera di Milano 2, creatura dello stesso Silvio Berlusconi" . Anche Vivaro sembra quindi voler seguire la scia di Apricena e Portofino.

Senza dimenticare i Comuni di Terni e di Ascoli, con i rispettivi consigli comunali, hanno approvato nelle scorse settimane un atto volto ad omaggiare il Cavaliere dedicandogli al più presto una via o una piazza.

A breve potrebbe poi aggiungersi al lotto anche Macerata (amministrata dal centrodestra) visto che di recente la sezione locale di Forza Italia ha preannunciato di aver protocollato una mozione analoga (che sarà discussa in una delle prossime sedute consiliari). C'è infine anche il caso di Vagli Sotto, il paese toscano il cui ex-sindaco ha preannunciato l'intenzione di realizzare una statua in marmo del Cav da installare nel 2024 in uno spazio verde della zona. A poco più di un mese dalla dipartita di Berlusconi, le iniziative per ricordarne la figura continuano a moltiplicarsi. Da Nord a Sud.