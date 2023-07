A Portofino nascerà "via Silvio Berlusconi": sempre più Comuni omaggiano il Cavaliere

In principio fu Apricena, il paese in provincia di Foggia che esternò a pochi giorni dalla sua scomparsa l'intenzione di intitolare una via a Silvio Berlusconi. Ma con il passare delle settimane, un numero sempre crescente di amministratori comunali di tutta Italia hanno nel frattempo messo nero su bianco il medesimo proposito. E l'ultima iniziativa sotto questo profilo, in ordine cronologico, nasce a Portofino: il prossimo 29 settembre, quando il Cav avrebbe compiuto 87 anni, sarà inaugurata "via Silvio Berlusconi". Lo ha fatto sapere nelle scorse ore il governatore della Liguria, Giovanni Toti, anticipando i dettagli di un'iniziativa partita qualche settimana fa e ricordando il profondo legame della famiglia Berlusconi con la realtà ligure.

"Lascia un grande ricordo - aveva commentato il sindaco di Portofino, Matteo Viacava, all'indomani della scomparsa di Berlusconi - ma allo stesso tempo ci lascia una parte della sua famiglia che continuerà ad amare e a portare il nome del nostro borgo in tutto il mondo". Il primo cittadino si riferiva anche a Pier Silvio Berlusconi, che ha sempre apprezzato Portofino al pari del padre. E anche su queste basi è stato deciso l'omaggio al Cavaliere. "Una delle prime strade dedicate al presidente Silvio Berlusconi sarà a Portofino, il borgo al quale il Cavaliere era da sempre legato e dove oggi vive il figlio Pier Silvio con la sua famiglia - ha spiegato Toti, in una nota - la passeggiata che dal centro va a Villa dell’Olivetta, prima dimora portofinese del presidente, porterà il suo nome. Ricordarlo qui, così, ci sembrava la cosa più giusta. E questa strada, che con il sindaco Viacava inaugureremo proprio il 29 settembre, sarà per sempre il segno del legame speciale tra Berlusconi e la Liguria" .

Portofino va quindi ad aggiungersi ad un elenco che comprende fra gli altri anche i Comuni di Terni e di Ascoli, con i rispettivi consigli comunali che hanno approvato nei giorni scorsi un atto volto ad omaggiare il Cavaliere dedicandogli al più presto una via o una piazza. A breve potrebbe aggiungersi al lotto anche Macerata (amministrata dal centrodestra) visto che di recente la sezione locale di Forza Italia ha preannunciato di aver protocollato una mozione analoga (che sarà discussa in una delle prossime sedute consiliari). C'è infine il caso di Vagli Sotto, il paese toscano il cui ex-sindaco ha annunciato l'intenzione di realizzare una statua in marmo del Cav da installare nel 2024 in uno spazio verde della zona. A poco meno di un mese dalla dipartita di Berlusconi, le iniziative per ricordarne la figura continuano a moltiplicarsi. In tutta Italia.