La voce delle Alpi, in Valsassina una giornata per tornare alle radici del territorio

Ascolta ora: "La voce delle Alpi, in Valsassina una giornata per tornare alle radici del territorio"

Non una semplice festa, ma un'immersione nella natura e nella cultura fra arte, musica e prodotti locali alpini. È proprio questo lo scopo dell'iniziativa Le voci delle Alpi, promossa dalla Provincia di Lecco all’interno del progetto VoCaTe. Le voci della terra: ricordare è il futuro, che si terrà sabato 8 luglio a Casargo in Alta Valsassina.

Una giornata piena di appuntamenti tutti all'insegna della conoscenza del territorio che si aprià alle 10.30 nella sala civica del Comune di Casargo con la Tavola rotonda Il passato è il futuro: conservazione, valorizzazione, sviluppo del patrimonio immateriale in Valsassina, con l’intervento di Valter Colli, Luca Fiocchi, Flavio Giacchero, Massimo Pirovano e degli amministratori del territorio. Un incontro in cui si parlerà delle meravigliose bellezze di questa zona e di accoglienza e natura, argomenti strettamente legati tra di loro.

Ci sarà poi la possibilità per tutta la giornata, di immergersi in questa "grande bellezza" percorrendo un itinerario in cui ammirare e assaporare i prodotti locali e i tesori naturali, da Indovero a Narro. Lungo tutto questo sentiero, cantori e musicisti allieteranno le passeggiate dei visitatori, in un contest di canto spontaneo che renderà omaggio alla tradizione musicale locale. Cascate e boschi rigogliosi, punteggiati da cascine e umili edicole votive, sono lo scenario che avvolge l’intero percorso.

Luoghi incantati

Dal santuario della Madonna di Pomaleccio alla chiesa di San Martino adagiata nel bosco, alla cappella di Santa Brigida, si percorreranno sentieri e antiche mulattiere per scoprire, a ogni tappa, la ricchezza della cultura musicale delle Alpi con gruppi vocali e strumentali di grande livello: cantori e musicisti provenienti da Premana, dalle Valli di Lanzo in Piemonte e dalle Valli bergamasche, insieme alla celebre Banda Alpina e alla sorpresa del Kalimera, un gruppo che fa rivivere la tradizione delle piccole bande che suonavano marce e ballabili presso le osterie dei paesi.

Passeggiando per le due frazioni che incanteranno per i loro preziosi scorci, si potrà anche scoprire una vera meraviglia: una vigna di montagna, situata a oltre 800 metri d’altezza, l’unica esistente in Valsassina, dove nessuno aveva mai pensato si potesse vinificare. Una scommessa diventata realtà, che i visitatori potranno valutare assaggiando e acquistando l’IndoVino, il vino di Indovero.

I prodotti del territorio

Grande importanza anche ai prodotti genuini del territorio, che sarà possibile assaporare allietati dal suono e dal canto di tutti i gruppi musicali partecipanti. Polenta, formaggi, salumi si potranno assaggiare nell’area dell’oratorio di Indovero. La manifestazione Le voci delle Alpi si svolge in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Casargo, e l’associazione Le Nostre Radici di Indovero. Per saperne di più e per prenotare gratuitamente la giornata in cui sensazioni e gusto si sposano in maniera unica, basta andare sul sito dell'organizzazione.