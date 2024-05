Weekend fra sport, benessere, gusto e Olimpiadi invernali 2026

È un grande viaggio nel mondo dello sport e della sana alimentazione per arrivare fino ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, quello proposto da “Sport per Ben Essere”, evento ideato e voluto da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, proposto a Palazzo Castiglioni, la più bella location liberty della città in corso Venezia 47 che è in corso questo weekend aperto al pubblico gratuitamente sabato 11 e domenica 12 maggio, registrandosi online su Evenbrite.it.

Un evento davvero speciale perché propone dibattiti e approfondimenti culturali, showcooking con gli chef, testimonial come Dino Meneghin, “leggenda” della pallacanestro italiana e la campionessa della “valanga rosa” di sci Claudia Giordani, vicepresidente del Coni, esperti, medici, chef con proposte legate al grande tema dello sport agonistico e a coloro che lo praticano per passione e per stare in salute, anzi per “Ben Essere”, con un richiamo “green” per la presenza di Orticola con una masterclass. A presentare gli appuntamenti è Irene Colombo.

Dino Meneghin

Appuntamento speciale anche per un altro motivo importante, la giornata di domenica 12 ha il patrocinio di Fondazione Milano Cortina 2026 e sarà dedicata proprio al racconto al pubblico dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si terranno fra due anni e metteranno Milano al centro dell’attenzione mondiale.

E sempre in tema di sport e di valori sportivi si può anche vedere la mostra fotografica Sport Shots–Scatti di Valore realizzata da Fondazione 3M e curata dal professor Roberto Mutti. con il patrocinio del CONI - Comitato Regionale Lombardia e in collaborazione con Fondazione Cariplo, comprende quattro sezioni monografiche in sequenza di tempo, dagli anni Trenta a oggi, sui temi: il corpo, le origini, il gesto, i valori. Ecco tutti gli appuntamenti.

Claudia Giordani

SABATO 11 MAGGIO

Showcooking con gli chef di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani - che propongono piatti rivisitati per sportivi ed atleti e apertura al pubblico dalle 10.30 alle 18.30 della mostra fotografica Sport Shots -Scatti di Valore.

Si parte alle 10.30 con Il Salmone Selvaggio dell’Alaska per il benessere...e nello sport in compagnia degli chef APCI Vincenzo e Salvatore Butticè (ristorante Il Moro di Monza) che presentano al pubblico il salmone in abbinamento a yogurt di capra, liquirizia e terra di prezzemolo.

Alle 11.30 va in scena Risi e Bisy, rivisitazione del piatto della tradizione veneta, che lo chef APCI Daniel Canzian (ristorante DanielCanzian di Milano) reinterpreta in una cialda di riso croccante con diverse qualità di riso cotte in brodi diversi, ragù di piselli, parmigiano, olio Evo, erbe fini e guarnizione di guanciale croccante.

Presente nella giornata di sabato anche Orticola di Lombardia - fino a domenica, al Parco Indro Montanelli è in corso la spettacolare mostra mercato - che alle 12.30 propone una masterclass sulle Piante alpine con il professor Alessandro Corbellini, uno dei più grandi esperti italiani di rose, e la vivaista Alessandra Sandoni, ideatrice e fondatrice del vivaio Plantula.

Nel primo pomeriggio, alle 14.30, ecco la merenda dello sportivo con l’appuntamento Pane e cioccolato insieme al maestro panificatore Matteo Cunsolo, al chocolate master Davide Comaschi e la valutazione sensoriale guidata con Stefania Pompele, sensory analysis specialist.

Lo chef APCI Attilio Borra (presidente Delegazione Apci Piemonte e consulente ristorante Al Bial Cuneo) alle 15.30 presenta Cucina Tradizionale: Sapori Autentici Per Atleti, baccalà al forno impanato, servito su un disco di riso venere e crema di arancio, guarnito con zest di arancia, petali di zafferano, timo e rosmarino.

Alle 16.30 momento dedicato alla mostra fotografica Sport shots–Scatti di valore con alcuni degli autori degli scatti esposti che, assieme al curatore della mostra Roberto Mutti, condividono il racconto e la storia delle fotografie e svelano le ispirazioni che li hanno guidati.

La giornata si conclude alle 17.30 con Pane e olio: ingredienti ideali per il benessere e lo sport. Lo chef Federico Trobbiani (ristorante Locatelli di Milano) e il maestro panificatore Loris Moia (panificio Moia di Abbiategrasso) faranno scoprire al pubblico una nuova versione di questo grande classico.

DOMENICA 12 MAGGIO

Apre la giornata alle 10.30, lo showcooking Gustando la Valtellina dedicato ai prodotti tipici con Alessandro Proietti Refrigeri - una stella Michelin e, dalle 10.30 alle 18.30 si può anche visitare la mostra fotografica Sport Shots -Scatti di Valore.

Alle 11.30 l’appuntamento clou della domenica: Il racconto di Milano Cortina 2026 con Fondazione Milano Cortina 2026 e le istituzioni. Un’occasione per scoprire dettagli e curiosità che si nascondono dietro l’organizzazione di un grande evento. Al termine, degustazione con Grana Padano Riserva, sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Alle 15 Matteo Cunsolo, maestro panificatore, e il chocolate Master Davide Comaschi presentano il pane e il cioccolato dei cinque continenti, simboli di connessione tra terre lontane, culture diverse e storie intrecciate. Gli chef di APCI saranno presenti acon la masterclass del presidente Roberto Carcangiu con il Grana Padano. Supporto agli showcooking di sabato e di domenica da parte degli studenti del CAPAC Politecnico del Commercio e del Turismo.

Sport per Ben Essere è patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi. Media partner dell’evento sono Men’s Health e Runner’s World.

Partner: Alaska Seafood, APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), Ascofoto, Capac, Caffè Scala, Associazione clinicaMENTE, Confcommercio Lombardia, CONI Lombardia, Da Vittorio-Davide Comaschi, Fondazione 3M, Fondazione Cariplo, Fondazione Veronesi, Grana Padano, Orticola di Lombardia, Richemont Club Italia, Thimus, ZafZaf Zafferano.