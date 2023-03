Whirlpool Napoli, due i gruppi industriali interessati al rilancio della fabbrica

Nuove speranze per i 312 lavoratori della Whirlpool di Napoli licenziati dalla multinazionale americana nel 2021. La risposta all’avviso pubblico di gennaio emanato dal commissario straordinario alla Zes Campania Giosi Romano è stata positiva. Sono due le imprese che sarebbero interessate a investire sulla fabbrica di via Argine, che sarà assegnata a titolo gratuito all’operatore economico che sarà capace di fornire il piano migliore di reindustrializzazione. “Le manifestazioni di interesse sono per due gruppi industriali – ha dichiarato al quotidiano Il Mattino il commissario Romano – e saranno vagliate nei termini e nei modi previsti dall'avviso pubblico. La procedura è in corso e non abbiamo ancora aperto le buste. Speriamo di terminare nel tempo più rapido possibile” .

L’avviso pubblico

Il bando prevede incentivi anche dal punto di vista tributario-fiscale in termini di credito di imposta e imposta sul reddito di impresa. Adesso, con la chiusura dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse, si comincia a fare sul serio. Il commissario straordinario dovrà valutare le proposte dei due gruppi industriali e scegliere quali sia più conforme agli obiettivi prefissi. Fino a questo momento c’è uno stretto riserbo sul tipo di progettualità avanzato dalle imprese interessate. Nulla ancora si conosce sui probabili processi di reindustrializzazione.

Priorità ai lavoratori licenziati